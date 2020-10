Chivas-Atlas, Clásico en las alturas

Las Chivas llegan invictas al partido, y además tienen la mejor defensa del torneo

Que Chivas femenil sea la defensa menos goleada del campeonato no es casualidad. Alicia Cervantes encabeza la lista de goleadoras del torneo, lo cual tampoco es fortuito, ni el que estén peleando el primer puesto desde que inició la competencia; el director técnico Édgar Mejía, aseguró que todo tiene una base.

Chivas femenil ha caminado firme en el torneo gracias a que ha sido incluyente, involucra en sus decisiones a todas las jugadoras, su staff, cancheros, para detectar fallas o malas caras; y el acercamiento que tiene personalizado con cada elemento, dice Mejía, marca diferencia porque con ello entiende los momentos que están pasando.

A horas de vivir su primer Clásico Tapatío femenil, le gusta el nerviosismo que le está provocando este duelo, pero no titubea al afirmar que ganarán, como tampoco lo hizo cuando le ofrecieron el equipo. “Hay gente siempre viendo perfiles, por eso cuando me hablaron y se lo dije a Marcelo Michel Leaño, que sería un ingenuo que sabiendo lo que significa la Primera División femenil, que tiene el mismo peso que el equipo varonil, que me vean como opción del club y con otros colegas que están con mucha experiencia compitiendo, algo están viendo en mí y tengo que valorarlo”.

Chivas femenil, que suma 25 puntos, es la mejor defensa con apenas cinco tantos recibidos, es el equipo que mejor futbol despliega en el campeonato, tienen a la goleadora del torneo Alicia Cervantes, con 10 dianas, y es la tercera mejor ofensiva con 26 anotaciones, lo cual dice, nada es casualidad, es producto del trabajo realizado, y espera que este día ante el Atlas se mantenga esta inercia triunfadora.

Fernando Samayoa, técnico de las rojinegras, no ve favoritos en este duelo

Este tipo de partidos ante Chivas los disfruta mucho el estratega Fernando Samayoa, porque un triunfo inyecta más confianza, y se pondrían más cimientos para ser considerado Atlas un serio candidato al título; aunque precisa que para las rojinegras será un duelo difícil por el paso que ambos equipos traen.

Atlas suma 20 puntos y acumula 24 goles en este certamen, seis de ellos de Alison González.

“Ha sido un torneo complicado, me parece que Chivas muestra la mejor versión que he visto desde mi llegada, pero también hemos hecho un buen trámite desde la Jornada 1. No veo favoritos, sería una falta de respeto para la institución que tenemos enfrente; hay que jugarlo sobre esa misma dinámica”.

Para este tipo de duelos no se necesita motivarse, con el simple hecho de jugar ante Chivas todas en el plantel saben lo que significa para la afición y la única opción es el triunfo. “Lo vivimos desde el primer día que llegamos a entrenar. No necesariamente necesita motivación este partido, sabemos lo que representa y lo que tenemos que hacer. Hay un honor, un prestigio y una institución que tenemos que defender, pero sobre todo nuestro equipo, y hay que enfocarnos totalmente en eso. Estamos contentos porque es el mejor Clásico que vamos a enfrentar, por cómo llegan ellas, nosotros, así que será un gran espectáculo”.

Samayoa sabe de la peligrosidad de Chivas en la ofensiva, tiene bien estudiadas a las jugadoras y por los encuentros que ha visto de Édgar Mejía en la dirección técnica de las rojiblancas sabe que le gusta mucho que las suyas sean protagonistas. “Observar al rival y saber con qué intención juega es muy importante, pero es más cómo nos desempeñamos dentro de la cancha. Estamos enfocadas en nuestro equipo; lo mejor que hemos hecho es nuestro juego y no tenemos que renunciar a eso”.

