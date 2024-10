El ex director técnico de Chivas Femenil, Antonio Spinelli aseguró que Carolina Jaramillo es la mejor futbolista que ha dirigido en su carrera, tanto en la categoría varonil como femenil, luego de que enfatizó ha sido un placer trabajar con la capitana del Guadalajara.

En entrevista para EL INFORMADOR, Antonio Spinelli se dijo sorprendido por lo que sucede en el equipo femenil Rojiblanco, esto después de que han existido múltiples indisciplinas, algo que en su gestión no sucedía, además descartó que el vestidor del Guadalajara Femenil sea complicado y difícil de manejar.

“Estoy sorprendido de ese lugar y sobre todo porque la conozco, Carolina Jaramillo, es de las jugadoras en las que más agradecido estoy de mi paso en Chivas, fue un placer dirigirla yo creo que lo he dicho varias veces, la mejor jugadora que yo dirigí en la categoría femenil como en la varonil en casi 20 años de carrera, como un concepto de jugadora de fútbol es increíble”, señaló.

De igual manera, descartó que el vestidor de Chivas Femenil sea complicado, después de puntualizar que pese a la importancia y la jerarquía que existe en un equipo como el Guadalajara, no presentó inconvenientes ni vivió un entorno complicado.

“Claro que estoy sorprendido porque hasta le tengo aprecio yo tomo decisiones en mi carrera como entrenador para que me respeten no para que me quieran, pero obviamente que la convivencia ese respeto se transforma en un aprecio, pero lo que hoy es que por eso te digo que no me pareció difícil el manejo del vestido tiene sus complejidades como todo porque estamos hablando de un plantel que es de un equipo grande como el Guadalajara”, agregó.

Al final, detalló que en su gestión no existió un problema grave de indisciplina, ya que únicamente Rubí Soto sufrió una multa debido a llegar tarde a un entrenamiento.

“Estoy sorprendido de sanciones disciplinarias, nosotros no tuvimos que tomar ninguna sanción disciplinaria, y tenemos un reglamento bastante rígido de hecho la única de sanción que nosotros hicimos fue una vez nos la citamos a Rubí Soto, por el asunto de que llegó tarde a un entrenamiento nada más, ni siquiera fue algo grave”, concluyó.

SV