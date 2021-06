Chivas: Antonio Rodríguez aplaude proyecto 70-30

El arquero Antonio Rodríguez de Chivas aportará toda su experiencia para cobijar a los canteranos, ahora que la dirigiencia rojiblanca da la oportunidad a varios jóvenes.

"Hablo como canterano, porque se me dio la oportunidad, confiaron en mí cuando venía de fuerzas básicas y la gente que está en la cantera tiene mucha calidad, por algo están aquí. Me da mucho gusto, hablo como canterano y aficionado de Chivas, vienen cosas muy buenas para la institución, de eso no tengo duda", declaró Antonio Rodríguez.

El cancerbero rojiblanco en esta pretemporada ve mucha competencia porque los jóvenes se están mostrando para ganarse una oportunidad.

"Todos los que están aquí tiene calidad, el torneo pasado es el reflejo y apareció Luis Olivas, se le dio la oportunidad y respondió muy bien, está llegando gente nueva como Pinzón, Pavel Pérez y demás compañeros, nosotros observamos cosas buenas para la institución, de eso estoy seguro".

Chivas continúa trabajando en la pretemporada en Barra de Navidad, con sesiones a doble turno y ya con más actividad en cancha para que vaya sacando lo duro de los trabajos en gimnasio y playa, ya que esta fase la terminarán el próximo fin de semana con un partido amistoso.

OA