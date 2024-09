Amaury Vergara tomó la presidencia del Club Deportivo Guadalajara en enero del 2020, luego del lamentable fallecimiento de su papá, Jorge Vergara, a finales de 2019; tras casi un lustro al frente de uno de los equipos más importantes de México, el balance indica que su mandato no ha sido del todo exitoso por la sequía de títulos que presenta el primer equipo varonil de Chivas, un campeonato en la rama femenil obtenido en el Clausura 2022 y múltiples refuerzos fallidos.

Recientemente, en una entrevista que le realizaron los exfutbolistas Fernando Quirarte y Demetrio Madero en su podcast "Guardianes de la tradición", Vergara confesó haberse equivocado en algunas contrataciones en su búsqueda de formar un equipo competitivo. Agregando que, no cualquier jugador puede llegar a vestir la camiseta rojiblanca, pues su entorno y el que no venga con vicios también es importante.

"Hemos traído jugadores, me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar. Tenemos que ser muy inteligentes, porque la gente dice 'ah, no quieres gastar dinero, te vale m...'. Al contrario, me importa tanto que cuidaré con las personas que están a cargo, el director deportivo… porque también dicen 'es que Amaury se mete'. Yo dejo que el director deportivo haga su trabajo".

"Tenemos que asegurarnos que el jugador, su entorno, su familia, no venga con vicios, con actitudes indisciplinadas. Eso me podrán criticar, me podrán decir '¿y por qué no compraste a este g..., a este jugador?'. Bueno, una razón hay. Tampoco voy a salir yo a decir y exponer a los jugadores porque no me corresponde hablar de alguien más", expresó el presidente.

A lo largo de su gestión, se han anunciado aproximadamente a 30 futbolistas, entre nuevas contrataciones y retornos. De los cuales, los más sobresalientes han sido Roberto Alvarado, Alan Mozo, Antonio Briseño, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez y, hasta el momento, Cade Cowell.

Mientras que, los que han pasado de noche y no fueron tan queridos por la afición son futbolistas como Santiago Ormeño, Alexis Peña, José Madueña, Uriel Antuna, Oribe Peralta, Cristian Calderón y la segunda etapa de José Juan "Gallito" Vázquez.

