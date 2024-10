Luego de una semana de rumores que apuntaban a una posible salida de Fernando Gago de Chivas, la afición empezó a molestarse por la aparente falta de seriedad que los directores técnicos o deportivos demuestran al momento de tomar las riendas del equipo.

Parece que dirigir al Rebaño está dejando de ser atractivo para los estrategas que, a la mínima tentación de una oferta mejor, ya sea sentimental o económica, terminan por abandonar el barco. Sin embargo, para la afición rojiblanca esta problemática se genera desde la directiva, ya que, frente a la escasez de refuerzos y falta de compromiso con el proyecto, los directores técnicos terminan buscando mejores oportunidades.

“Yo veo una clara falta de compromiso por parte de la directiva. Creo que no hay seriedad a la hora de construir los proyectos, no hay inversión en refuerzos, limitan mucho a los directores técnicos en cuanto a las posibilidades de mejorar su equipo. Cuando ves que tu directivo no piensa invertir, te terminas desilusionando”, expresó el aficionado Óscar García.

“También considero que, en caso de que Fernando Gago se fuera, no estaría demostrando profesionalismo. Aunque no se puede responsabilizar de todo, ya que, al final de cuentas, si te ofrecen algo tal vez mejor, no puedes decir que no”, agregó el señor García.

Sin embargo, para sorpresa de muchos y también para brindar un poco de calma ante la adversidad, Fernando Gago brindó una declaración a Telemundo donde mencionó que se quedará con el conjunto rojiblanco.

“Yo no tuve ninguna oferta, ningún llamado, no sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo porque una semana normal previo a un clásico donde también se generan muchas emociones y sentimientos para llegar al clásico. Yo tengo contrato con el club, yo no tuve ningún ofrecimiento de nadie.”

SV