En las últimas horas, se especuló fuertemente sobre un acuerdo entre el Ajax y las Chivas para que Jorge Sánchez fuera contratado por el Guadalajara, sin embargo, esto es totalmente falso y el lateral buscará aferrarse al juego europeo.

El club neerlandés busca de cualquier manera darle acomodo a Sánchez en otro equipo, puesto que el futbolista no entra en los planes de Maurice Steijn para esta campaña que ya inició, y durante todo este verano, Jorge ha sido puesto en el mercado de fichajes, y a los de Países Bajos no les importa si el jugador se mantiene en Europa o no, sólo buscan que salga del equipo.

Algunos medios esparcieron el rumor de que el Ajax y el Rebaño habían comenzado pláticas para poder repatriarlo a México y que incluso ya existía un acuerdo entre ambos conjuntos para cerrar la negociación sin que el futbolista estuviera enterado del trueque, no obstante dicho acuerdo nunca se dio.

Sánchez arribó a Países Bajos proveniente del América por cinco millones de euros hace un año, durante este tiempo disputó 26 partidos en su primera temporada en los cuales anotó tres goles y dio tres asistencias. Cabe aclarar que su adaptación al futbol neerlandés fue bastante complicada y a eso se sumó la mal temporada del equipo en general y que Jorge no cumplió con los estándares del cuerpo técnico.

La prensa de Países Bajos asegura que el deseo de Sánchez es continuar en la Eredivisie o en cualquier otra liga europea a como dé lugar y Ajax está dispuesto a recibir únicamente cuatro millones por los servicios del jugador; asimismo, se dijo que el defensa tiene varias ofertas sobre la mesa, pero hasta el momento, su futuro sigue siendo demasiado incierto, sin embargo, lo más probable es que ya no continúe con los godenzonen.

