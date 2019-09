''Chicharito'' sacrificó en lo económico para venir a Sevilla: ''Monchi''

Ramón Rodríguez "Monchi", director deportivo de Sevilla, valoró la incorporación de Javier "Chicharito" Hernández y elogió que haya sacrificado hasta en el aspecto económico para llegar al club nervión.

"La primera vez que hablé con él, llamé al presidente (José Castro) y al entrenador (Julen Lopetegui) y les dije que pocas veces había hablado con un jugador para decirles que pocas veces un jugador había demostrado tanta ilusión por un proyecto".

"Nunca he visto a un jugador rebajarse tanto sus condiciones económicas como ha hecho Javier para venir aquí. Él ha hecho un esfuerzo muy importante y en frío tienes que pensar que es porque tiene muchas ganas de venir al Sevilla. La edad no me parece excesiva, pero su ilusión le quita, seguro, muchos años".

Agregó que por momentos: "Lo he visto inalcanzable, pero he pensado otras veces en traerlo aquí. Una delantera con Dabbur, De Jong y Chicharito da muchas alternativas al míster. Le hemos dado al entrenador las máximas posibles para que luego decida y tenga capacidad para mover las piezas convenientes.

"Javier define en el área rápido y tiene calidad. Munir también nos puede echar una mano ahí en momentos puntuales. Hemos cerrado un conjunto de delanteros muy interesante para encarar todo lo que viene por delante, que es mucho", añadió el director general deportivo del Sevilla sobre cómo ha quedado finalmente la delantera del club nervionense.

