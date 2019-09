''Chicharito'' dice que celebraría anotarle gol al Real Madrid

El delantero mexicano Javier Hernández vivió un debut de ensueño con el Sevilla en la Europa League, ya que además de disputar su primer partido como titular en el torneo europeo, se lució con un golazo de tiro libre que contribuyó a la victoria por 3-0 sobre el Qarabag de Azerbaiyán.

Pero el tapatío sabe que no puede quedarse en esa acción, y por eso ahora se enfoca en La Liga, donde los suyos marchan en el liderato general, pero además porque este fin de semana se jugará un partido muy especial para él: recibirán en casa al Real Madrid (tercero en la clasificación), equipo en el que militó durante la temporada 2014-2015.

Al respecto, habló para el programa ''El Partidazo de COPE''. ''Me tocó vivirlo en contra, ahora te imaginarás tenerlo a favor. Es un partido muy especial, no nada más para mí, sino para toda la gente del Sevilla'', dijo.

Y cuando se le cuestionó sobre si celebraría o no en caso de anotar, confesó: ''Obviamente que lo voy a celebrar, sería mi primer gol en el Sánchez Pizjuán (estadio del Sevilla). No es falta de respeto al Real Madrid, yo estuve muy agradecido en la etapa que estuve ahí, eso está por demás. No por festejar un gol significa que una institución no sea especial para mí''.

El delantero señaló que todos los clubes en los que ha jugado siempre serán importantes para él, pero que de cualquier modo va a ''festejar todos los goles que pueda marcar''.

