'Chicharito' Hernández reaparece en redes sociales

El delantero de las Chivas de Guadalajara, Javier "Chicharito" Hernández, volvió a mostrarse en redes sociales con publicaciones en su cuenta de Instagram, luego de haber emitido un comunicado en el que expresó su pesar por la reacción que provocaron sus comentarios, los cuales contribuyen a reforzar estereotipos de género, especialmente en torno a cómo deben comportarse los hombres y cuál es el papel asignado a las mujeres dentro de esa misma estructura.

En un formato de entrevista, "Chicharito" colaboró con María Gómez quien, de acuerdo a su biografía, es una "psicóloga integrativa y nutricionista funcional".

"Ligado al impacto de los videos que puse en mis redes sociales, me di a la tarea de querer encontrar mujeres especializadas en el tema de la energía masculina y femenina", aseveró el futbolista rojiblanco.

La entrevista completa dura 13:50 minutos, tiempo en el que Hernández Balcázar le pregunta a la especialista si se sintió "ofendida" con el discurso que divulgó en las últimas semanas.

Incluso, tocaron el tema de la paternidad. En ese fragmento, el delantero del Rebaño Sagrado sentenció que nunca ha sido deudor y que, por respeto a la familia que construyó en el pasado, no hablaría más del tema: sólo lo aclararía.

"Desde que me divorcié, no he debido absolutamente nada de pensión alimenticia. Veo completamente a mis hijos en el tiempo acordado que tuvimos. [...] Tengo muchas cosas que pudiera decir, pero respeto tanto a la mujer y a la que es madre de mis hijos. Y también respeto tanto a mis hijos que no quiero hablar de absolutamente nada, sólo aclarar", concluyó Hernández.

Los recientes videos de Hernández Balcázar provocaron una reacción dividida, donde así como hubo aficionados del balompié mexicano que lo apoyaron, también hubo quienes cuestionaron el discurso de "energía masculina y femenina" ya que, una vez más, recae en los estereotipos de género.

Antes de que el delantero rojiblanco lamentara la respuesta que provocaron sus palabras, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lo señaló por la violencia mediática que desató su discurso, calificándolo como un "estereotipo sexista".

"La Comisión de Género y Diversidad de la FMF anuncia que ha iniciado un proceso de investigación que busca prevenir y sancionar este tipo de conductas, determinando imponer una multa económica y un apercibimiento a Javier 'El Chicharito' Hernández en el sentido de que esta Comisión tomará medidas más severas en caso de reincidencia", aseveró la FMF.

Las jugadoras de Chivas Femenil también cuestionaron las declaraciones de Hernández Balcázar. Entre ellas Blanca Félix, Daniela Delgado, Jaqueline Rodríguez y Joselyn de la Rosa, quienes le dieron difusión a un video de la activista Mariana Valle.

Por su parte, la directiva rojiblanca no quiso mencionar el nombre de "Chicharito", pero publicó un comunicado donde reafirmó su compromiso con la equidad de género y prometió tomar acción, según lo dictamina el reglamento interno del equipo.

Mientras el Rebaño Sagrado disputa la Leagues Cup, Javier Hernández quedó fuera de la convocatoria porque está lesionado.

SV