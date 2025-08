Pese a convertirse en uno de los fichajes más esperados por la afición de Chivas y, tras su llegada, portar el dorsal “10” con el Guadalajara, el atacante rojiblanco Efraín Álvarez aseguró que no se ve como el fichaje más importante en el Rebaño Sagrado.

El futbolista de la Selección Mexicana enfatizó que es uno más en el plantel y buscará responder a la confianza que le brindaron Gabriel Milito y la directiva.

“Yo, la verdad, vengo acá a aportar mi granito de arena. Yo no me veo como el fichaje más importante, nada de eso. Y si al final del día la directiva y el profesor me dieron la confianza de venir acá, voy a hacer mi trabajo y ayudar al equipo donde yo pueda”, señaló.

Con la tendencia de victorias marcada para los clubes de la MLS en la Leagues Cup, Álvarez enfatizó que se podrá analizar cuál es la liga que está en mejor momento hasta el final de la fase regular.

“He tenido oportunidad de jugar en las dos ligas, las dos son muy buenas. Pero también —no es una excusa— nosotros venimos de tres partidos, dos de liga, y apenas vamos iniciando. Ellos ya llevan más de medio torneo, también están en casa, cosas así. Pero, al final del día, no son excusas. Ahorita es la primera jornada; ya que pasen las tres, ahora sí podrán opinar”, señaló.

Al final, recordó el día en que le marcó el primer gol a la franquicia de Charlotte FC jugando para el Galaxy, día que fue muy especial en su paso por el conjunto de Los Ángeles.

“Sí, fue el día del debut para ellos. Fue un partido que, por suerte, se ganó y se consiguió la victoria. Tuve la oportunidad de meter el gol. Tuve a dos compañeros que ahora tengo acá en Chivas, que fueron ‘Chicharito’ y Daniel Aguirre. Conocemos la cancha, el estadio, los aficionados. Fue bonito, la verdad. Mañana creo que es el mismo partido para nosotros, para la vuelta de todo esto”, concluyó.

SV