"Chicharito" Hernández: Si alguien tiene un problema, que me lo diga de frente

Javier Hernández está muy cerca de cumplir dos años sin ser llamado a la Selección Mexicana. Algo que se le ha cuestionado en los últimos meses al director técnico Gerardo Martino. No ha habido una explicación de la razón por la que no es considerado.

El delantero mexicano ha tenido una destacada temporada con el LA Galaxy, donde funge como capitán y goleador.

"El Chicharito" sigue sin saber la causa de su ausencia en el combinado nacional y desconoce si se debe por problemas con otros jugadores, y si es el caso, le gustaría que se lo expresaran directamente.

"Si en la Selección Mexicana hay compañeros que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente, así como yo también siempre lo he dicho, todo de frente", declaró el máximo goleador del Tricolor para ESPN.

"Me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros, pero tampoco he tenido ningún problema para decirle lo bueno así como tampoco me he callado si yo veo algo en lo que no estoy de acuerdo", señaló.

JL