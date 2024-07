"Checo" confía en una buena carrera en Bélgica

El piloto tapatío de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez se mostró optimista y satisfecho con su desempeño en la clasificación para el Gran Premio de Bélgica, donde aseguró la segunda posición en la parrilla de salida. El mexicano destacó las difíciles condiciones climáticas durante la sesión, marcadas por la lluvia y la humedad, que hicieron que cada vuelta fuera un desafío constante.

"Fue muy complicado por momentos, obviamente siempre en estas condiciones es muy fácil equivocarse", afirmó Pérez. "Ha sucedido en las últimas calificaciones bajo estas condiciones y es bueno finalmente poner todas las cosas juntas". La dificultad de la pista no le impidió obtener un resultado favorable, aunque admitió que no contaban con neumáticos nuevos para la Q3, lo cual complicó su estrategia. "Desafortunadamente no teníamos neumáticos nuevos para la Q3, estuvimos un poco fuera de sincronía en Q2, entonces fuimos un poco afortunados de lograrlo en P10", comentó.

A pesar de estos problemas, Pérez logró finalizar en la segunda posición, justo detrás de Charles Leclerc de Ferrari. "Creo que P2 es probablemente la mejor posición que podrías desear para Spa", añadió el piloto de Red Bull. "Fue igual con Charles el año pasado, entonces trataré de que mañana sea similar”, comentó.

En cuanto a la carrera del domingo, Pérez se mostró optimista: "Cada fin de semana es una nueva oportunidad para hacerlo mejor, cada día, mañana es una nueva oportunidad para nosotros de hacerlo mejor que hoy e ir por esa victoria". Pérez anticipa que la degradación de los neumáticos será un factor crucial, especialmente con el nuevo asfalto del circuito. "La degradación será complicada, habrá ‘graining’ con el nuevo asfalto, considero que aún desconocemos bastante, pero tengo un buen presentimiento para mañana, así que veremos", concluyó.

