Checo Pérez tuvo ofertas para seguir en la F1

La Fórmula 1 abrió el telón de la temporada 2025 sin presencia mexicana, en Melbourne, Australia, tres meses después de que la historia entre Sergio Pérez y Red Bull conociera su punto final.

Sin embargo, de acuerdo con Jimmy Morales —director general de la Escudería Telmex Telcel— la situación para el volante mexicano pudo haber sido distinta, si la escudería austriaca no hubiera obstaculizado su llegada a otros equipos.

La salida de "Checo" se dio a conocer hasta el final, cuando ya no había espacio en la máxima categoría del automovilismo. Y aunque otros equipos mostraron interés por Pérez, nada pudo hacerse por la falta total de tiempo que dejó Red Bull. Ya todo estaba firmado.

"Nosotros tenemos informaciones privilegiadas, que por contrato no podemos hacer públicas. Estamos siempre tratando de negociar, pero la verdad es que nos avisaron muy al final, cuando ya no había espacio en otros equipos. Había varios equipos interesados en sus servicios, pero ya habían firmado a otros pilotos", platicó en entrevista para los micrófonos del podcast Fórmula de 2.

En la última temporada, el ambiente en la escudería se volvió hostil para "Checo" y esto llevó a que no se sintiera enteramente cómodo en lo que, por cuatro años, representó su hogar; empezando por las críticas que cargó en sus hombros y por su poca compatibilidad con el monoplaza RB20.

"Hay muchos intereses dentro. El ser justo o no justo, las presiones internas, el consejo de Red Bull, hay demasiadas cosas que están envueltas y nuestro piloto ya no se sentía a gusto ahí. Ya decías: '¿De veras vale la pena estar con ustedes? Mejor aquí cortamos la relación'. Si me van a dar un coche con el que voy a estar peleando el último lugar, ¿qué caso tiene?", explicó Morales.

¿Hay posibilidades de que "Checo" Pérez regrese a la Fórmula 1?

Sí existen posibilidades para que "Checo" Pérez regrese a la Fórmula 1. Sin embargo, esto será siempre y cuando encuentre un proyecto que le interese.

"No necesita ni siquiera regresar a las carreras. Él ya hizo lo que lo que debía haber hecho en su carrera. Ya está en una posición económica buena. No tiene necesidad de estar ahí, pero si lo hace va a ser porque le nace, porque tiene ganas y porque tiene hambre de triunfo. 'Checo' es muy combativo, nada más necesitamos encontrarle un proyecto que le interese para que pueda regresar y brillar como siempre nos hizo brillar", finalizó Jimmy Morales.

En pleno invierno, Red Bull decidió ponerle punto final a los rumores: Sergio Pérez sí se iría de la escudería austriaca, después de firmar una temporada en la que quedó hasta el octavo lugar de los standings, además de dejar escapar el Campeonato de Constructores para el equipo.

A partir de ese momento, el futuro del volante mexicano se volvió incierto. No tiene la certeza de si regresará a la Fórmula 1 o no.