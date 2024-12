Checo Pérez sorprende a miembros de F1 con regalo de Navidad

¡Sorpresa de Navidad! El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien podría quedarse en Red Bull para 2025, dio un impresionante regalo a todos los trabajadores del equipo de Fórmula 1 (F1), a quienes les obsequió tequila.

Pese a que se rumoraba que la relación entre el tapatío y todos los miembros que participan en la escudería se habría roto, circularon en Internet imágenes que muestran lo contrario.

En redes sociales está publicado un video donde aparece Checo Pérez conduciendo un camión de tequila.

Checo Pérez, como un gesto de agradecimiento en estas fechas decembrinas, les regaló a cada miembro de Red Bull una botella de tequila, ya que es imagen de una marca, la cual puso a su disposición un camión completo para que el mexicano repartiera con cada miembro del equipo.

En el video se observa a Checo Pérez al frente del camión y también se ven varias cajas de la bebida ya vacías, esto después de que el piloto mexicano hiciera entrega del regalo adelantado de Navidad.

¿Checo Pérez se queda en Red Bull?

El gesto que tuvo Checo Pérez con los miembros de Red Bull ocurrió entre los rumores que señalaban una relación rota entre el mexicano y el equipo.

Dichos señalamientos surgieron porque Sergio no tuvo los mejores resultados en esta temporada 2024, lo que hizo que Red Bull no ganara el campeonato de constructores, y Helmut Marko reveló que al no cumplirse ese objetivo el personal se quedó sin bono.

Pese a esto, todo parece indicar que el tapatío se quedará en la escudería para la próxima temporada. Ayer viernes, la FIA publicó la lista de pilotos para 2025 con un lugar vacante, sin embargo, Checo sí aparece registrado, aunque será importante esperar a la confirmación oficial por parte de Red Bull.

