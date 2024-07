Checo Pérez rompe el silencio sobre cláusulas de salida de Red Bull

El mexicano Sergio "Checo" Pérez ha sido uno de los pilotos más mencionados en la Fórmula 1 (F1) debido al rendimiento que ha tenido con Red Bull en lo que va de la temporada 2024. Tras un inicio prometedor que dejaba ver que repetiría al menos el subcampeonato del año pasado, el tapatío ha caído hasta la sexta posición en la tabla individual con un total de 118 puntos.

En medio de una serie de rumores que incluso indicaban que debido a los malos resultados de Checo Pérez, con varios abandonos y finales lejos del podio, el propio piloto rompió el silencio sobre presuntas cláusulas de rendimiento que facilitarían que saliera del equipo incluso antes de que terminara la presente campaña.

De acuerdo con el portal especializado Motorsport, en el contexto del Gran Premio de Hungría que se correrá este fin de semana, Checo fue preguntado sobre si la competencia sería una especie de prueba de fuego, sin embargo, sentenció que será así para quienes lo quieran ver de ese modo, pero que él seguirá en Red Bull hasta el GP de Abu Dhabi a finales de 2024, y que continuará incluso hasta el próximo 2025 porque así lo estipula su contrato.

"No hay nada nuevo. Son otras dos carreras para nosotros en las que queremos recuperar nuestra mejor forma (Hungría y Bélgica la próxima semana). Esa es la principal prioridad para mí, para el equipo. He vuelto a la fábrica esta semana y esa es nuestra principal prioridad, recuperar la forma que teníamos hace un par de carreras. Eso es todo", dijo el mexicano ante los medios.

Luego se le preguntó sobre su estancia en Red Bull y su rendimiento, a lo que señaló: "No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso. Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí. Quiero irme de vacaciones con un buen espíritu y creo que es bueno para el equipo de mi garaje irnos a las vacaciones en lo alto. No hablo de otra cosa. Estoy totalmente concentrado y entregado y estaré aquí, y volveré a estar aquí el año que viene, y eso no es nada diferente. Estoy totalmente comprometido conmigo mismo".

Al final, expresó que no se concentra en cosas que están fuera de su control, como todos los comentarios sobre su permanencia en el hasta ahora mejor equipo de la F1: "Al final del día, el ruido, creo que es obviamente mucho mayor cuando estás en Red Bull. Pero creo que es la belleza de este desafío y es por eso que me encanta".

Checo Pérez correrá su decimotercera carrera del año con la escudería Red Bull en el Gran Premio de Hungría. La competencia está programada para iniciar en punto de las 07:00 horas tiempo del centro de México en el Hungaroring.

