Checo Pérez revela que siente 'mucha admiración' por Peso Pluma

El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, reconoció que siente admiración por el cantante Peso Pluma . Especialmente, porque le gusta la forma en la que pone "en alto" el nombre de México. Aun así, aceptó que no es el tipo de música que generalmente escucha.

"Tengo mucha admiración por él; no es el tipo de música que escucho. Obviamente, como mexicano, lo que está haciendo es increíble en la música, un mercado tan difícil, pero me gusta más tipo Carlos Rivera, Alejandro Sanz; Alejandro Fernández. Ese tipo de música me gusta más", platicó para los micrófonos de CNN en Español.

Por otra parte, confesó que aunque hace unos años pasaba tiempo en karaokes, ahora no es algo que le llame mucho la atención.

"Mi canción… Me gusta; ufff, no soy muy de karaoke, pero antes era más, fíjate. Hace algunos años pasaba más tiempo en el karaoke, ahora menos. Ya con unos tequilas me sale el artista que llevo dentro", finalizó.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

Después del Gran Premio de Miami, donde "Checo" quedó en el cuarto lugar, la próxima parada de la Fórmula 1 será en territorio italiano. El Gran Premio de Emilia Romaña se celebrará del viernes, 17 de mayo, al domingo, 19 de mayo .

