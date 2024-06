El piloto tapatío, Sergio "Checo" Pérez compartió sus pensamientos tras la clasificación del Gran Premio de Austria 2024, en la que partirá desde la octava posición en la parrilla de salida. Pérez explicó que las condiciones de la pista al inicio de la sesión no favorecieron su rendimiento. "Al principio la pista yo creo que estaba muy verde, no había tanta diferencia con el neumático nuevo y en la Q1 acabamos poniendo dos neumáticos nuevos, que eso nos perjudicó totalmente para la Q3", señaló. Esta decisión estratégica afectó su desempeño en la última parte de la clasificación, ya que los neumáticos nuevos utilizados anteriormente no estuvieron disponibles cuando más los necesitaba.

Además, Pérez Mendoza destacó la cercanía de los tiempos, indicando que estuvo a solo cuatro décimas del segundo mejor tiempo, pero la degradación de los neumáticos usados en la Q3 complicó su vuelta rápida.

"Considerando los márgenes que teníamos, creo que me quedé a cuatro décimas del P2, entonces con llantas usadas, en la Q3, era complicado, se degradaban mucho durante la vuelta y eso perjudicó un poco", explicó.

En cuanto al rendimiento general del equipo, Pérez admitió que no están maximizando su potencial y que necesita más tiempo para adaptarse a los cambios del auto en comparación con su compañero de equipo, Max Verstappen.

"No estamos maximizando el potencial de nuestro lado. Fue desafortunado porque veníamos mejorando, parece que necesito más tiempo de adaptación de lo que necesita Max en un inicio al auto, con todos los cambios que hicimos" , dijo Pérez. Para la carrera, el enfoque principal será mejorar la degradación de los neumáticos y mantener un buen ritmo de carrera.

El Gran Premio de Austria 2024 en el Red Bull Ring arrancará en punto de las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

