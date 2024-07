La tensión que hay en torno al piloto tapatío, Sergio Pérez Mendoza, de Red Bull, crece cada vez más. Desde que firmó su extensión de contrato y se dio a conocer que estaría con el equipo austriaco por dos años más, Checo ha tenido actuaciones para el olvido en la Fórmula 1 (F1).

En un mal movimiento tras haber cambiado de neumáticos intermedios a llantas blandas para superficie seca, el piloto tapatío de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez quedó eliminado de la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, tras un despiste en la Q1, por lo que le fue imposible continuar y ahora, tendrá que arrancar en el puesto 19 en la parrilla de salida.

"Muy desafortunado, me duele mucho dejar a mi equipo abajo de esa manera. Fui de los primeros en poner el neumático slick y estaba toda la temperatura, eran condiciones muy difíciles en esos momentos y al llegar a la curva nueve, cuando bajé de velocidad, bloqueé la parte trasera totalmente, no tenía nada de agarre. Intenté mantener el auto lo más derecho posible y cuando salí de pista estaba totalmente mojado el asfalto y me convertí en un pasajero muy rápido", dijo Checo Pérez.

Mencionó que su objetivo para la carrera en Silverstone será superar puestos y meterse a la zona de puntos, minimizando los daños ocasionados por su abandono en la Q1.

"Aspiro a minimizar el daño, tuvimos un buen ritmo el día de ayer, fue un día positivo, a ver qué pasa con las condiciones y esperar, regresar a los puntos, ese era el objetivo para mañana".

Recordar que en las últimas rondas de clasificación de los más recientes seis grandes premios, el mexicano ha tenido malos resultados, distracciones, incidentes, al grado de que ha visto cómo pilotos como Lando Norris, Charles Leclerc y Carlos Sainz lo han superado en el campeonato mundial de pilotos en esta temporada 2024.

Desde Emilia-Romaña, Checo comenzó a sufrir y en aquella carrera tuvo que conformarse con arrancar desde el puesto 11 en la parrilla de salida. En el mítico Gran Premio de Mónaco le fue pésimo y tuvo que arrancar desde el puesto 16, sin embargo, no pudo terminar la carrera, mismos números que en Montreal en el Gran Premio de Canadá.

En España y en Austria, salió en el octavo puesto en la parrilla, aunque en Cataluña acabó octavo y en el Red Bull Ring en séptimo, por lo que el buen momento y los buenos resultados logrados en los primeros grandes premios en esta temporada han quedado en el olvido para el tapatío y ahora en el GP de Gran Bretaña no le quedará de otra más que comenzar desde el puesto 19, en el cual buscará remontar y dar una carrera digna en Silverstone.

Últimas "qualys" de Checo Pérez

GRAN PREMIO – LUGAR – CÓMO TERMINÓ

Emilia-Romaña – 11 – 8

Mónaco – 16 – Retirado

Canadá – 16 – Retirado

España – 8 – 8

Austria – 8 – 7

Gran Bretaña – 19 - ¿?

