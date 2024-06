El piloto tapatío de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez compartió sus impresiones tras asegurar el séptimo lugar en la parrilla de salida para la carrera sprint de este sábado en el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. A pesar de los desafíos, Pérez se mostró optimista sobre el rendimiento de su coche, aunque calificó el rendimiento como un desastre, por la mera presencia de Esteban Ocon delante de él.

"Creo que teníamos un ritmo prometedor, desafortunadamente no lo pudimos mostrar, especialmente en esa Q3, con Esteban Ocon delante; no sé qué estaba haciendo que dejó un 'gap' muy grande. Al final íbamos al límite con el tiempo, creo que crucé con un segundo de diferencia e hice mi vuelta a dos décimas de Esteban, no podía ir más rápido porque me lo llevaba (chocaba con él), pero un desastre" , dijo el mexicano.

Y añadió: "Creo que teníamos un muy buen ritmo para haber estado en la pelea, desafortunadamente no lo pudimos mostrar, pero espero recuperar para mañana", expresó Pérez.

El piloto mexicano destacó que, aunque la sesión clasificatoria no fue ideal debido a estos inconvenientes, el rendimiento del coche sigue siendo fuerte y confía en que pueden recuperarse en la carrera sprint. "Estamos en una buena situación, el coche está trabajando bien y creo que tenemos un buen ritmo", añadió.

