Sergio "Checo" Pérez quedó fuera del Gran Premio de Mónaco unos instantes después de haber iniciado la carrera.

El piloto mexicano recibió un brutal impacto de Kevin Magnussen (Haas), lo que le hizo acabar con el monoplaza hecho pedazos y sin poder competir.

Una bandera roja apareció de inmediato en Montecarlo, luego de que en este accidente ni Kevin, ni "Checo", ni Nico Hulkenberg (Haas) pudieran reanudar.

Todo indicaba que pronto vendría una investigación por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), pero nunca llegó y esto hizo explotar a "Checo" Pérez.

"Me pareció increíble que no hayan investigado. En tres minutos tomaron la decisión de no investigar, cuando fue un accidente tan fuerte, tan grande", expuso en el corralito el piloto tapatío.

Sergio apuntó, que de haber sido en otra pista, Kevin habría salido hacia el pasto, por lo que en un lugar como Mónaco se deben llevar las cosas con mayor tranquilidad.

"Es muy claro, si en lugar de un muro hay pasto, (Magnussen) hubiera terminado en el pasto, pero no había necesidad de meter a fondo; no quería ceder la posición (con Hulkenberg) y al final fue un impacto muy fuerte y totalmente innecesario", añadió "Checo".

