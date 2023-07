El mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull), que acabó segundo este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Austria 2023, el noveno del Mundial de Fórmula 1 (F1), que saldrá este domingo desde la decimoquinta posición, declaró en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria) que será complicado. pero que "hay que minimizar daños" y que "sería increíble acabar entre los primeros cinco".

"Ha sido un gran resultado para el equipo. Al principio Max (Verstappen) y yo nos acercamos algo más de lo debido, creo que los dos calculamos mal, pero hemos hablado acerca de ello y todo está en orden. Luego, una vez rebasado el Haas de Nico (Hülkenberg, alemán) todo consistía en mantener el resultado hasta el final de la carrera, porque los neumáticos se iban calentando al secarse la pista. Pero lo logramos", comentó Checo, que es segundo en el Mundial de F1, con 133 puntos, setenta menos que su compañero neerlandés, ganador del sprint y que este domingo buscará una nueva victoria desde la 'pole'.

"Mañana habrá que minimizar daños. Será complicado desde la decimoquinta plaza, pero sería increíble si pudiéramos acabar entre los primeros cinco", comentó en el circuito propiedad de su escudería el bravo piloto tapatío, seis veces ganador en la Fórmula Uno -dos de ellas este año- y que cuenta treinta podios en la categoría reina.

"Adelantar será difícil, pero lo vamos a intentar; a ver si logramos recuperar el mayor número de puestos posibles. Creo que tenemos buen ritmo y me siento a gusto en el coche. Aún no me siento bien y desde luego lejos todavía del cien por cien; pero tengo ganas de que llegue mañana, para ir a por todo lo que se pueda", afirmó el piloto mexicano.

"También quiero aprovechar el momento para recordar a Bob Fernley (antiguo director de Force India F1, fallecido recientemente), que fue una persona importantísima en mi vida; un tipo con el que compartí tantos años y tantos buenos momentos", señaló 'Checo'.

"Quiero desearle a Audrey y al resto de su familia todo lo mejor. Es realmente triste. Tenemos muchísimos recuerdos felices", manifestó el campeón mexicano este sábado en Austria.

OF