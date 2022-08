El mexicano Sergio "Checo" Pérez dio indicios de lo que podría ocurrir en un futuro, una vez que finalice su contrato con la escudería Red Bull en 2024.

En entrevista para el diario alemán Bild, "Checo" Pérez reveló que no se ve retirado de la Fórmula 1 (F1).

"Tengo contrato hasta 2024, pero no me imagino que terminaré mi carrera entonces. Soy demasiado joven y todavía me divierto demasiado, incluso si el deporte exige mucho tiempo. Pero así es la Fórmula 1, será tu vida, y no puedes dejar eso atrás", declaró.

Asimismo, "Checo" Pérez reveló que debe adaptarse a su carro con los cambios que se le han realizado.

"Hemos desarrollado aún más el coche y ya no se adapta al 100 por ciento a mi estilo de conducción. Tengo que adaptarme porque actualmente se adapta mejor a Max (Verstappen)".

"Si todo está bien y conduzco perfectamente, puedo vencer a cualquiera en la Fórmula 1", aseveró el piloto de Red Bull, de 32 años.

