Después del Gran Premio de Bélgica, donde se celebró la octava carrera de la temporada, Sergio Pérez decidió poner fin a las especulaciones sobre su futuro en Red Bull. El piloto mexicano afirmó que no volvería a abordar el tema, señalando que "No podemos gastar energía con todos esos rumores".

No obstante, las dudas sobre su permanencia en la Fórmula 1 persisten. Mitch Evans, piloto neozelandés y subcampeón actual de la Fórmula E, ha ofrecido una perspectiva intrigante sobre la situación. Según Evans, la razón principal por la que Pérez sigue en la escudería austriaca es el aspecto económico.

"Muchos de los que consiguen una oportunidad, aportan dinero. Mira a Sergio Pérez, sigue trayendo dinero a Red Bull y no puedes competir contra eso. No es un mal piloto, pero no compites contra él por eso", platicó para los micrófonos del medio Total Motorsport.

Pérez, que actualmente ocupa el séptimo lugar en la clasificación general de la temporada, no ha logrado subir al podio desde el Gran Premio de China a finales de abril. A pesar de su desempeño en la pista, las críticas sobre su lugar en el equipo siguen siendo un tema candente en el mundo del automovilismo.

Evans agregó que es complicado enfrentarse a un piloto únicamente por méritos propios, destacando que muchos ex pilotos de Fórmula 1 que se han integrado a la Fórmula E han tenido que enfrentar una dura realidad.

"Es difícil ir contra un piloto por méritos propios. Muchos ex de Fórmula 1 han venido a la Fórmula E y se han llevado un baño de realidad", explicó el neozelandés.

Con información del Universal