Falta poco más de un mes para el comienzo de la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero México se quedó sin la representación de Sergio Pérez como piloto secundario de Red Bull y donde tendremos que esperar a ver cuándo le dan una oportunidad al argentino Franco Colapinto.

Al respecto, Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, aseguró que el joven sudamericano tendrá oportunidades de competir como un gran piloto en la Fórmula 1.

" Te voy a ser sincero, me da tristeza ver que Franco no tenga un asiento ya. No me gusta que esté de tercer piloto, pero esto es la Fórmula 1, hay que ganárselo ", declaró Pérez Garibay sobre la obligación de Colapinto de ganarse un lugar entre Pierre Gasly y Jack Doohan.

" Te lo puedo firmar ahora con mi cabeza que Franco tendrá pruebas este año en la Fórmula 1. Y te puedo decir que el año que entra tiene un asiento asegurado, pero se lo merecía ya este año ", agregó.

Finalmente, señaló que "lo que él hizo, lo hizo grande. Se lo merece y se lo merece la Argentina. Hubiera sido un digno representante para todos nosotros los latinos con la salida de Checo, pero estoy seguro que va a regresar fuerte ".

¿Qué hará Checo Pérez durante la temporada 2025?

En días recientes Checo Pérez anunció que tomaría seis meses de descanso para pasar tiempo con su familia y pensar sobre como continuará su carrera. El piloto tapatío quedó fuera de Red Bull tras la temporada 2024 y no se sabe si regresará a las pistas de la Fórmula 1 en el futuro.

Con información de SUN

MBV