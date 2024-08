Desde China, el 21 de abril pasado en donde fue tercero, Sergio “Checo” Pérez no logra subirse al podio. En esta ocasión, en el Gran Premio de Países Bajos culminó en el sexto puesto y en gran parte se debió a que el piloto tapatío de Red Bull nunca pudo encontrar ritmo de carrera, según explicó él mismo al finalizar la actividad en el Circuito Zandvoort.

Explicó que a pesar de una buena salida, las circunstancias hicieron que perdiera una posición, misma que no pudo recuperar jamás, además de que Ferrari y McLaren dominaron de principio a fin la competencia.

“Tuve una muy buena arrancada, pero no tuve para dónde ir. Ya sé que tuve una muy buena salida, entonces acabé perdiendo la posición con Charles. Iba muy pegado a ellos al inicio de carrera, pero en cuanto empezamos a degradar, me empieza a costar más que a Ferrari, el neumático duro iba inicialmente muy complicado, muy lento, pero en general creo que no tuvimos el ritmo. Hoy McLaren y Ferrari han estado más rápido que nosotros”, indicó “Checo”.

Pérez Mendoza reconoció que hubo cosas positivas tras la carrera en Países Bajos, sobre todo para conocer las falencias que sufre el RB20, esperando poder corregir lo antes posible, ya que la próxima semana se correrá el Gran Premio de Italia en Monza.

“Creo que lo positivo de la semana es que entendemos lo que está pasando con el auto. Tenemos un problema fundamental que será cuestión de tiempo. Espero que lo podamos solucionar, pero ya es mucho más claro en dónde estamos parados en estos momentos. Veremos en Monza una pista totalmente diferente donde podemos estar”, dijo.

