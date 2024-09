El piloto tapatío de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez concluyó en la décima posición en el Gran Premio de Singapur, en una carrera que presentó múltiples desafíos para el piloto mexicano.

A pesar de tener una buena arrancada, Pérez enfrentó dificultades para adelantar durante la mayor parte de la carrera, lo que limitó su avance en la clasificación.

"Era muy difícil de pasar. Tuvimos una buena arrancada, pero desafortunadamente no pudimos hacer más", comentó Pérez. El piloto de Red Bull explicó que, aunque logró hacer el ‘undercut’ a algunos autos, como el de Franco Colapinto, pasó gran parte de la carrera detrás de Nico Hulkenberg. "Me pasé toda la carrera detrás de Nico. Era muy difícil de pasar", agregó, subrayando la frustración de no poder avanzar más posiciones.

Uno de los principales problemas que enfrentó el mexicano fue el comportamiento de su monoplaza, particularmente en los baches del circuito callejero de Marina Bay.

"El auto estuvo algo complicado, especialmente los brincos. Brincaba muchísimo y ese fue el principal problema que tuvimos", explicó Pérez. Esta situación le generó pérdida de ritmo durante la carrera, lo que afectó su capacidad de mantenerse competitivo.

Sin embargo, Pérez mantiene una perspectiva positiva sobre las próximas carreras del calendario de Fórmula 1. Con el Gran Premio de Estados Unidos en Austin como su siguiente desafío, espera poder rendir mejor en un circuito más tradicional.

"Creo que tenemos que mejorar nuestro ‘ride’. Afortunadamente, las siguientes carreras, hasta São Paulo, serán mejores. Espero que en Austin podamos regresar a nuestro nivel", concluyó Pérez, demostrando su optimismo sobre el futuro inmediato.

El Circuito de las Américas en Austin, Texas, será clave para que Pérez y Red Bull retomen su rendimiento habitual, con la esperanza de sumar puntos importantes en la lucha por los campeonatos de pilotos y constructores, ya que tiene la modalidad sprint.

