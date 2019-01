Charros reconoce propuesta formal para organizar la Serie del Caribe

Aunque no consideran oportuno dar una postura definitiva al respecto e incluso han desmentido los rumores que los ponen como sede emergente de la Serie del Caribe 2019, la directiva de Charros de Jalisco reconoció que tienen una propuesta formal para organizar esta justa.

Salvador Quirarte, presidente del consejo de administración del equipo tapatío, fue quien reveló que tuvieron un ofrecimiento formal por parte de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC).

"Todo el mundo dice que Guadalajara porque sí hay una propuesta, eso sí es verdadero, pero depende de muchos factores, por eso no hay una certeza. La propuesta la hizo la Liga y la Confederación. No puedo decir nada, hoy Jalisco no es".

"La infraestructura está, el capital humano está. Finalizaríamos la Serie final y cuatro días después la realizaríamos (la Serie del Caribe), sería como organizar otra serie regular. Sería mucho más modesto, mucho más sencillo, pero tenemos todo y la ciudad nos lo permite: hay hotelería, hay transporte", compartió el dirigente.

De concretarse una segunda Serie del Caribe consecutiva en Jalisco, este sería el tercer año al hilo en donde la justa se realice dentro de las fronteras nacionales, ya que en 2017 se llevó a cabo en Culiacán y en 2018 en Zapopan.

