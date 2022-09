A pesar de que es el manager campeón tanto en verano como en invierno, Roberto “Chapo” Vizcarra sigue siendo un hombre centrado en sus compromisos.

A pesar de que su nombre ha comenzado a sonar como un posible candidato para ser el manager de México en el próximo Clásico Mundial de Beisbol, Vizcarra aseguró que de momento su cabeza está puesta únicamente en buscar el bicampeonato con Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

“La verdad no me mueve mucho la cabeza pensar en si puedo ser el manager o parte del cuerpo técnico, porque la verdad no ha habido comunicación con nadie de la Federación Mexicana, por eso estoy más que enfocado en Charros, estamos pensando en trabajar para Charros”.

“Si se diera de manager, coach o asesor sería muy bonito representar a tu país, por eso estamos con las puertas abiertas a pesar de que sabemos que hay muchos protocolos a seguir por parte de la Major League Baseball (MLB), pero estamos puestos”, comentó.

Fue apenas este martes cuando Vizcarra se reportó de nuevo con los Charros después de coronarse campeón de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Leones de Yucatán, y ahora estará con Jalisco en Reynosa y Monterrey para disputar sus próximos juegos de pretemporada.

En este sentido, el martes por la noche los Charros cayeron por pizarra de 3-1 ante Cañeros de Los Mochis en un juego amistoso de preparación.

Para saber

Será el próximo 11 de octubre cuando los Charros debuten en la Temporada 2022-2023 de la LMP, esto cuando reciban a los Venados de Mazatlán en el parque de pelota de Zapopan.

