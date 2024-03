El título de Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Softbol ha llenado de orgullo a toda la institución tapatía, pero quien vivió este logro con un cariño especial fue el mánager Jorge Corvera.

Poco antes de que arrancara la temporada en esta Liga, el “Chino” pasó por momentos complicados con el fallecimiento de su esposa e hijo, un hecho que llevó al manejador de Jalisco a prometerle el título a la memoria de sus seres queridos.

Una vez con el trofeo en sus manos y la historia de haberse proclamado como el primer equipo campeón de la LMS, Corvera reconoció la presión que experimentó por levantar el campeonato y la gratitud que siente con su equipo al haberse entregado por completo.

“La verdad que estoy muy contento, estoy tranquilo porque se nos dio la obtención del triunfo. La verdad que sí estuve un poquito presionado porque quería quedar campeón a toda costa, porque tenía una promesa, pero las niñas ahí estuvieron y me respaldaron. Entramos en un bachecito pero nos cuidamos y no nos obsesionamos con avanzar en primer lugar, al final avanzamos y nuestros brazos llegaron muy fuertes a los Playoffs, esa fue la diferencia”.

“Fue muy lindo levantar ese trofeo, yo me hubiera sentido muy decepcionado de no haber logrado esto, pero yo no lo hubiera conseguido si las chicas no hubieran puesto el extra, ellas dieron todo para lograr esto. Ellas son las que hicieron el trabajo, yo sólo trate de guiarlas y ellas hacen mucho caso, no se batalla, es un equipón”, comentó.

Luego de que la familia del “Chino” pasara por ese lamentable accidente, la LMS tomó la decisión de bautizar el Premio a la Jugadora Más Valiosa de la Serie de la Reina con el nombre de Patricia Carrillo y Bryan Corvera, esto en honor a la pareja y el hijo del manager campeón de Charros.

