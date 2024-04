El torneo más importante a nivel de clubes retorna en un tramo definitorio, los Cuartos de Final de la Champions League se disputarán este martes y miércoles con enfrentamientos de ida que se prevén sumamente emocionantes y de mucha tensión.

Real Madrid vs Manchester City

El duelo que más llama la atención, no sólo por presentarse como invictos en la Champions League, sino por la marca con la que ambos cuentan. Por un lado, los madrileños suman 13 compromisos sin perder y, en casa, se han mantenido invictos en 21 juegos; no obstante, de frente están los citizens que, como visitantes, acumulan 12 partidos sin derrota y ligan 25 encuentros en los que no son abatidos.

Parece que un nuevo clásico está por nacer, ya que en las últimas cinco temporadas del torneo continental, merengues e ingleses se han medido en cuatro ocasiones en eliminatorias, dejando un balance de dos pases para cada uno: las semifinales del 2015-16 y 2021-22 fueron para el Madrid, y los octavos de 2019-20 y semifinales de 2022-23 fueron para el actual monarca.

Fecha y horario: 9 de abril | 13:00 horas.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu.

Arsenal vs Bayern Múnich

Los bávaros pondrán a prueba el buen momento que vive el Arsenal, equipo que después 14 años se volvió a meter entre los ocho mejores. Sin embargo, los “gunners” se han posicionado como un serio conjunto a vencer, al ser punteros en la Premier League y registrar únicamente dos descalabros en todo el 2024.

En contra parte, el Bayern Múnich se encuentra en una época difícil al ser segundos en la Bundesliga (y muy lejos de alcanzar el liderato), eliminados de la Copa de Alemania y con un técnico que se irá a final de temporada. No obstante, los alemanes son quienes más veces han eliminado al Arsenal con cuatro ocasiones en Cctavos de Final.

Fecha y horario: 9 de abril | 13:00 horas.

Lugar: Emirates Stadium.

Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund

Una llave que se vislumbra por de más pareja porque ninguna de las dos escuadras es clara favorita para vencer a su rival. Ambos llegan en un momento similar, ya que tanto el Atlético como el Dortmund están muy lejos de pelear por el título local, siendo la Liga de Campeones su principal motivo para poder ganar algo en la presente campaña.

Será la primera vez que se enfrenten por una eliminatoria y, en comparación con ediciones pasadas donde la principal virtud de los colchoneros era su defensa, en esta ocasión arriban como el segundo equipo más goleador del torneo, pero con el desafío de descifrar la muralla impenetrable de los alemanes que sólo recibieron cinco tantos.

Fecha y horario: 10 de abril | 13:00 horas.

Lugar: Estadio Cívitas Metropolitano.

PSG vs Barcelona

Un cómodo líder de la Ligue 1 que ostenta cinco meses sin caída, recibirá a unos catalanes que buscan no irse con las manos vacías en esta temporada y que su última oportunidad de ganar algo es la Champions League.

Pese a ser un enfrentamiento un tanto devaluado, teniendo en cuenta los de años anteriores, el PSG-Barcelona sigue prometiendo un gran espectáculo; liderados por Kylian Mbappé, los franceses intentarán repetir la dosis de la última vez que se vieron las caras en eliminación directa, puesto que en el 2021, echaron a los blaugranas en octavos de final por un global de 5-2.

Fecha y horario: 10 de abril | 13:00 horas.

Lugar: Parque de los príncipes.

SV