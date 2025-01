Champions League: El PSG pone al Manchester City al borde de la eliminación

El París Saint-Germain finalmente demostró que puede brillar en la Champions sin su ex astro Kylian Mbappé, al remontar un 2-0 en la segunda mitad para vencer al Manchester City por 4-2.

La victoria crucial sacó al PSG de la zona de eliminación en el nuevo formato del certamen, con una tabla general, y dejó al City en esa sección con un partido por jugar.

El extremo del PSG, Bradley Barcola, anotó un gol y asistió en otro de su compañero de equipo en Francia, Ousmane Dembélé. El mediocampista Joao Neves cabeceó para hacer el tercero antes de que el delantero Gonçalo Ramos aportara el cuarto en el tiempo de descuento.

El equipo francés ha tenido dificultades para marcar goles en la competición desde la salida de Mbappé al Real Madrid antes de la presente campaña. Había anotado sólo seis en el mismo número de partidos antes de la visita del City y se había quedado sin goles en derrotas ante el Arsenal y el Bayern Múnich.

Luis Enrique, entrenador del PSG, dijo antes de enfrentarse al City que la solución en la delantera vendría de más trabajo en equipo en lugar de esperar que otro jugador pueda emular a Mbappé.

Por su parte, el entrenador del City, Pep Guardiola, reconoció que su equipo fue superado.

“Tenemos que aceptarlo. En las transiciones no pudimos hacerles frente, ellos fueron más rápidos”, dijo. “Le doy crédito al PSG. Cuando un equipo es mejor, no tengo problema en aceptarlo. Todos ellos jugaron realmente bien. No es un jugador específico”.