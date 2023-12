Este lunes 18 de diciembre se llevó a cabo en Nyon, suiza, el sorteo de octavos de final de la Champions League 2023-2024, el cual determinó que el Real Madrid jugará contra el Leipzig, el Atlético ante el Inter de Milán, la Real Sociedad con el PSG y el Barcelona frente al Napoli.

Esta ronda de la Champions League se completarán con el Porto vs Arsenal, PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund, Copenhague vs Manchester City y Lazio vs Bayern Múnich.

Los partidos de ida se disputarán el 13, 14, 20 y 21 de febrero, y los de vuelta el 5, 6, 12 y 13 de marzo.

Los equipos españoles finalizaron todos como líderes de sus grupos, menos el Sevilla, vigente campeón de la Europa League, que fue colista, por lo que ni siquiera seguirá su camino europeo en la segunda competición continental.

La final de la Champions League se jugará en el Estadio de Wembley, en Londres, el 1 de junio.

Juegos de Ida octavos de final de la Champions League

Martes 13 de febrero

Copenhague vs Manchester City / Estadio Parken

Leipzig vs Real Madrid / Red Bull Arena

Miércoles 14 de febrero:

PSG vs Real Sociedad / Parc des Princes

Lazio vs Bayern Múnich / Stadio Olimpico Tour

Martes 20 de febrero:

Inter vs Atlético / San Siro

PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund / Phillip Stadion

Miércoles 21 de febrero:

Porto vs Arsenal / Estadio do Dragao

Napoli vs Barcelona / Stadio Diego Armando Maradona

Juegos de Vuelta octavos de final de la Champions League

Martes 5 de marzo:

Real Sociedad vs PSG / Estadio de Anoeta

Bayern Múnich vs Lazio / Allianz Arena

Miércoles 6 de marzo:

Manchester City vs Copenhague / Estadio Ciudad de Mánchester

Real Madrid vs Leipzig / Estadio Santiago Bernabéu

Martes 12 de marzo:

Arsenal vs Porto / Emirates Stadium

Barcelona vs Napoli / Estadio Olímpico de Montjuïc

Miércoles 13 de marzo:

Atlético vs Inter / Estadio Metropolitano

Borussia Dortmund vs PSV Eindhoven / Signal Iduna Park

