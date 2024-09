Una nueva era está por comenzar en la Champions League con el novedoso formato que incluye más equipos, más partidos y una bolsa de premios mucho mayor; el torneo más importante a nivel de clubes de Europa se pondrá en marcha a partir de este martes entre confusión por parte de los aficionados que tendrán que acostumbrarse a las innovaciones que se le realizaron para hacer más atractiva a la competencia.

Serán 36 conjuntos los que se enfrasquen en esta aventura, en la que cada uno de ellos se enfrentará a ocho equipos en la denominada “fase liga” (antes fase de grupos) para jugar cuatro partidos como locales y otros cuatro en calidad de visitantes.

Las escuadras ya no se dividirán en grupos, puesto que ahora habrá una clasificación general, donde los primeros ochos pasarán directamente a las rondas de eliminación; mientras que, del noveno al 24° puesto, jugarán un formato tipo ‘play-in’ y los vencedores serán quienes pasen a octavos. Finalmente, del lugar 25 al 36, quedarán eliminados, sin posibilidad de una segunda oportunidad en Europa League.

Este cambio, según los dirigentes de la competencia, asegura duelos de mayor calibre desde la fase liga, y es que, tan sólo en esta primera jornada, se anuncian partidos muy llamativos como el AC Milán vs Liverpool, Manchester City vs Inter de Milán, Real Madrid vs Stuttgart o el Mónaco vs Barcelona.

En esta ocasión, la Champions League concluirá con la final que se disputará el 31 de mayo del 2025 en el Múnich Footbal Arena, casa del Bayern Múnich, mismo que desde el 2012, año en el que el Chelsea se coronó a costa de los bávaros, no recibía un cotejo de este nivel.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, que llegan como los flamantes vigentes campeones, están llamados para extender su hegemonía en la Liga de Campeones con un plantel estrella liderado por Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrygo y un veterano Luka Modric.

Habrá mejores y mayores premios

La UEFA repartirá en total 2.467 millones de euros en la Champions League. Cada uno de los 36 equipos recibirán 18.62 millones solo por participar, en tanto que, cada victoria se estará pagando en 2.1 millones y los empates están evaluados en 700 mil euros.

Las escuadras que lleguen a los octavos percibirán 11 millones y la cifra aumentará a 12.5 si clasifican a cuartos. Para los semifinalistas estarán destinados 15 millones y los finalistas ingresarán 18.5, más otros 6.5 millones de euros para quien se proclame campeón.

Partidos jornada 1

Martes 17 de septiembre

10:45 horas

Juventus vs PSV

Young Boys vs Aston Villa

13:00 horas

Bayern Múnich vs Dinamo Zagreb

Real Madrid vs Stuttgart

AC Milán vs Liverpool

Sporting CP vs Lille

Miércoles 18 de septiembre

10:45 horas

Bolonia vs Shaktar

Sparta Praga vs Salzburgo

13:00 horas

Manchester City vs Inter de Milán

Club Brujas vs Borussia Dortmund

PSG vs Girona

Celtic vs Slovan Bratislava

Jueves 19 de septiembre

10:45 horas

Feyenoord vs Bayer Leverkusen

Estrella Roja vs Benfica

13:00 horas

Atlético de Madrid vs Leipzig

Mónaco vs Barcelona

Atalanta vs Arsenal

Brest vs Sturm Graz

