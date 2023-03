Hoy por hoy Sergio Pérez es una figura mundial del automovilismo y no es raro que la gente reconozca su talento, sin embargo, en el pasado sólo los verdaderos amantes del deporte motor veían en "Checo" el talento necesario para ser el referente que ahora es.

Uno de esos amantes al automovilismo que confiaron en Checo Pérez desde tiempos remotos fue nada más y nada menos que Xavier López "Chabelo", ícono de la televisión mexicana que este sábado ha fallecido a la edad de 88 años, pero que en algún momento tuvo el detalle de acercarse a Pérez para declararse su fan.

Así lo contó Antonio Pérez Garibay, padre del piloto que atesora el momento en donde "Chabelo", ídolo de su hijo, se acercó a Sergio cuando apenas era un adolescente.

"Hace muchos años invitaron a Checo a una entrevista a Televisa, lo invitó Brozo, y cuando estaba en la entrevista viene el personaje ídolo de Checo: Chabelo, y viene a saludarlo. Brozo pensaba que Chabelo venía con él, pero venía con Checo, ahí Checo apenas tenía 12 años, corría go karts y Chabelo le dijo 'te felicito, sé todo lo que has hecho, lo bueno que eres para los go karts. Yo quise ser piloto, pero era muy pobre", contó Antonio Pérez en un video.

"Chabelo" marcó generaciones completas con su programa "En Familia con Chabelo", y al igual que Checo Pérez era un fiel aficionado al América.

