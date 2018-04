Caso Juzgado

Y de la noche a la mañana todo cambió por estos lares. Y no, no estamos hablando del clima, sino de la situación por la que atravesaban los equipos tapatíos, a los que el parón por la Fecha FIFA parece haberles refrescado la memoria.

Resulta que una jornada bastó para que rojiblancos y rojinegros enmendaran su camino. Aunque con objetivos distintos, en este H. Tribunal creemos que ambos conjuntos están por lograr sus metas, ya que un triunfo les cambió la noche por la mañana.

Los dirigidos por Matías Almeyda fueron a Morelia a demostrar que tienen con qué pelear y ahora están a dos puntitos de meterse a la zona de Liguilla. Con plantel casi completo, los rojiblancos van a afrontar un mes de abril lleno de compromisos, pero con rivales que ciertamente están a modo para lograr la hazaña.

Por su parte, el emergente Gerardo Espinoza demostró que ya no está para ser “el peor es nada” de la directiva rojinegra. Con un cuadro completamente modificado, el famoso “Loco” logró que los Zorros le pegaran al otrora líder Santos, ganando tres puntos de oro que los tienen casi del otro lado en la pelea por no descender.

EL PODIO

1.- Diabluras

Calladitos, calladitos, pero los Diablos Rojos y no precisamente los del beisbol, están que no creen en nadie y ahora han asaltado el primer lugar de la tabla general y a falta de cuatro fechas para que esto concluya parece que ya nadie los sacará de la fiesta. Formidable ha sido el trabajo de Hernán Cristante, quien ya encontró la manera de que los diablitos no se descarrilen y vayan por el buen camino.

2.- Papá celeste

Los “Piojoboys” son uno de los equipos que más entretiene en el balompié azteca. Tras haber perdido el invicto en la pasada jornada, los capitalinos regresaron a la senda del triunfo ante su hijo, perdón, ante el Cruz Azul. Ahora, los azulcremas buscarán un triunfo que los mande directito a la Liguilla.

3.- Más fieeeeeras

Son habituales invitados a este H. Podio, aunque en esta ocasión están un poquito más debajo de lo que acostumbran y no por lo que dejaron de hacer, sino por lo que hicieron sus rivales. Resulta que los dirigidos por el “Tuca” ya están con pie y medio en la Liguilla después de haber pasado por encima del León, que resultó más un gato que una fiera al no meter ni las manos en la Sultana del Norte. Cuidado con los Tigres y su mala costumbre de meter el acelerador a fondo al final del torneo.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Una descarrilada más

El chiste se cuenta solo, ya no hay necesidad de describir lo que ocurre con esta organización, aunque no podemos dejar este espacio en blanco. Los cementeros iban ganando, les dieron la vuelta y ahora están prácticamente sin posibilidades de meterse a la Liguilla. Un nuevo fracaso para el álbum de decepciones que año con año aumenta sus ediciones.

¿Y qué pasó?

Los Pumas tuvieron, como dicen en el rancho, “arranque de caballo fino y frenada de burro”. Y es que el equipo de David Patiño pasó del éxtasis a la agonía y tras haber liderado la tabla durante la primera parte del certamen, ahora batalla por meterse entre los primeros lugares. Tan feo está al asunto con los universitarios, que una expulsión los marginó del triunfo ante el Necaxa en su último partido.

¡Qué prendidos!

Lo único que le faltaba al Veracruz era que la ayuda divina que tanto imploran los perjudicara. Aunque ganaron y siguen con unos minutos más de vida en Primera División, los escualos se llevaron el susto de su vida cuando se les incendió su propio vestidor. El motivo fue una veladora que tenían en un altar a las afueras del vestuario. Afortunadamente el percance no pasó a mayores, aunque ahora tendrán que rezar en penumbras.

EL VILLANO

El extraño regreso de “Sugar Ray Corona”

Los que conocemos a Jesús Corona sabemos que es un tipo honesto, tranquilo y siempre accesible, aunque esto puede cambiar cuando lo hacen enojar y fue lo que pasó la noche del sábado. Al finalizar el partido ante el América, el cancerbero celeste se dirigió al vestidor, aunque de camino dio un manotazo a un camarógrafo, que según el propio Corona, se burló de él y sus compañeros. Cuidado con esos enojos, querido Chuy, que se aproxima el Mundial y no queremos que se repita lo mismo que en 2010.

LA FIGURA

Rodolfo Pizarro (Chivas)

Joven, talentoso y carismático. En la Liga MX hay pocos como él, pero inexplicablemente parece no tener cabida en la Selección que dirige un señor de mucha labia. Pizarro es la figura de esta semana al marcar un doblete que le dio la victoria al Guadalajara y que lo mantiene con esperanzas de Liguilla en el Clausura 2018. El de Tamaulipas está que no cree en nadie, en Europa ya preguntan por él y parece que su salida el próximo verano será inminente, pero antes de eso, esperemos ver más demostraciones como la del viernes anterior.

LA FRASE

Para la posteridad

“Por la no calificación virtual, asumo toda la responsabilidad como siempre”.

Pedro Caixinha, DT del Cruz Azul, cuando ya no le queda nada más que decir.