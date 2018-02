Caso Juzgado

Las Chivas están como si las hubiera dejado la niña de la mochila azul: con gran inquietud y bajas calificaciones. Los números indican que apenas tienen seis puntos de 24 posibles y eso ya comienza a pesarles, pues de no apretar el paso los del “Pelado” Almeyda podrían chutarse una nueva Liguilla desde la comodidad de La Santa, perdón, de su casa.

Las matemáticas son exactas y señalan que a falta de 27 puntos por disputarse, el Rebaño está lejos de la cifra mágica: 26 unidades, lo cual es al parecer el puntaje mínimo con el que puedes aspirar a la Liguilla.

Como bien lo apuntó en su momento Chalino Sánchez, se ha llegado el momento de hablar sin mentiras, por eso en este H. Tribunal exhortamos al Guadalajara a ya ponerse las pilas, pues además de que no han ganado en casa, ahora cada vez se ve más lejana la Fiesta Grande.

EL PODIO

1.- Como jefes

¿Quién es el Monterrey y por qué no está lavando el carro de Don Ignacio Ambriz? Con esta pregunta retórica (o sea, que no busca respuesta) es como podríamos resumir el juego entre los Rayos del Necaxa y la “Pandilla del Cerro de la Silla”, pues el cuadro hidrocálido se encargó de romper la quiniela al doblegar por 3-0 a la “aplanadora del Norte”. Con este triunfo ante el todo poderoso subcampeón, los Rayos también cortaron una mala racha de no ganar en casa desde octubre pasado.

2.- Perros de pelea

El xolo se convirtió en rottweiler y el puma en gatito de angora. Esta metáfora estilo Ricardo Arjona define a la perfección lo ocurrido en el juego de esta jornada entre Tijuana y Pumas, pues el cuadro fronterizo le recetó un categórico 4-1 a los universitarios y con ello logró meterse a los puestos de Liguilla. A los Pumas les pasó lo que a cualquiera: llegar a Tijuana es divertido, pero es muy probable que salgas con resaca.

3.- Siguen en vuelo

Aunque el horóscopo chino dicte que este es el año del perro, pareciera que en realidad se trata del año del águila. Y es que después de que Filadelfia ganara el Super Bowl, las Águilas del América siguen dando cuentas de que difícilmente soltarán la cima del torneo. En esta jornada los dirigidos por el académico y letrado Miguel Herrera estuvieron a punto de perder el invicto ante Veracruz, sin embargo rescataron el empate al 90+2’ y con ello siguen firmes en el liderato.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Gatito doméstico

Tres preguntas para Pumas: ¿y qué pasó?, ¿pues qué se te olvidó?, ¿a poco ya volviste? Ahora vienen las respuestas correspondientes: pasó que fue goleado por Xolos, parece que se le olvidó ganar, y sí, los de la UNAM han vuelto a ser el equipo endeble del torneo anterior. Mira que perder en fila contra Veracruz y Tijuana después de haber sido líder general, no cualquiera.

Aplanados

En esta ocasión no fue necesario tener a Tigres enfrente para caer de forma estrepitosa, bastaron los rayitos del Necaxa de Ignacio Ambriz para llevarse un doloroso 3-0. Las últimas jornadas no han sido benévolas con el cuadro regio y ahora se encuentra en el lugar siete de la clasificación, el cual no es una mala posición para el grueso de los equipos en la Liga MX, pero sí para la poderosísima y subcampeona “aplanadora del Norte”.

En el lugar de siempre

Dice un refrán conocido que “chango viejo no aprende maroma nueva”. Este dicho popular hace alusión a que alguien jamás dejará de ser lo que siempre ha sido. Y en efecto, el Cruz Azul ha demostrado que difícilmente dejará de ser quien la “cruzazuleé” en la Liga. Esta jornada el Puebla les empató a cuatro minutos del final y el conjunto camotero no les perdonó la carrilla ni en las redes sociales.

EL VILLANO

Una visita con el oftalmólogo

En Liga MX no hay semana en la que para bien o para mal no se hable del arbitraje, aunque a final de cuentas resulta que siempre termina siendo para mal, como ocurrió ahora con Óscar Macías Romo, que en el León vs. Querétaro mandó a bañarse temprano al jugador equivocado. Más allá de las polémicas entre si hay o no descenso, los amos del balón tendrían que preocuparse por la vista de los bienamados silbantes.

LA FIGURA

Carlos González (Necaxa)

Abran paso al nuevo sublíder de goleo de la Liga MX. Se trata del paraguayo Carlos González, quien esta jornada le marcó doblete al Monterrey para contribuir a la victoria del Necaxa. Aunque está a cuatro tantos de Djaniny Tavares, líder en solitario de la lista de goleadores, el artillero guaraní ya superó a Henry Martín, quien hasta hace unas semanas era el sucesor de Hugo Sánchez tras su triplete a Lobos BUAP.

LA FRASE

Para la posteridad

“Somos todos malos en este equipo, lo único que nos falta es venir con pistola, cuchillo y granada en la mano… La culpa es nuestra”.

Hernán Cristante, DT del Toluca, defendiendo a sus buenos muchachos de los ataques de la malévola prensa.