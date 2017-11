Caso Juzgado

La Liguilla está lista. La lógica dice que Rayados y Tigres deben protagonizar una Final histórica en el futbol mexicano con los dos equipos de Monterrey peleando por el título para validar que ambas instituciones son los nuevos mandones de nuestro futbol, pero lo bello de este deporte y la particularidad del campeonato nacional es precisamente ésa, que la lógica no existe.

Atlas y León parecen víctimas propiciatorias de los dos equipos regios, pero en 180 minutos todo puede pasar y en la Fiel existe el presentimiento de que la suerte cambiará esta vez para los rojinegros.

El duelo que roba la atención en los Cuartos de Final es el Clásico Joven, con un nuevo duelo entre el América y el Cruz Azul en una instancia definitiva, donde los cementeros buscan quitarse el doloroso dominio que tienen las Águilas sobre ellos.

Y como suele pasar en un campeonato como el mexicano, el duelo que pocas miradas atrae es el de dos equipos que fueron consistentes como Morelia y Toluca y donde puede surgir uno de esos llamados caballo negro.

El baile por el título está listo y este H. Tribunal se declara incompetente para pronosticar un campeón en un torneo tan parejo y con tanta inconsistencia.

EL PODIO

1.- Regio torneo

Pese a que el Clásico de Monterrey se cargó para un solo lado, pues Tigres no pudo competir con su archirrival, quedó claro que los dos equipos regios están por encima del resto de los contendientes de la Liguilla. Rayados y los felinos arrancan la Fiesta Grande como los grandes favoritos para volver a encontrarse en la Gran Final. Ambos equipos comparten similitudes como que tienen grandes planteles, grandes figuras y sostienen un proyecto desde hace tiempo. Habrá que ver si surge algún gallo que diga lo contrario.

2.- Poder purépecha

Si poco antes de cumplirse medio campeonato alguien hubiera apostado que el Atlas clasificaría a la Liguilla, lo hubieran tachado de loco. Pues bien, los rojinegros se levantaron de una pésima racha y están en la Fista Grande por encima de planteles como Tijuana, Santos, Pachuca y el mismísimo campeón.

3.- Como la vean

Otro invitado que nadie esperaba en la Fiesta Grande del futbol mexicano es el Morelia. El equipo michoacano se consolidó como el mejor visitante del torneo y capturó el cuarto lugar general con todos los honores. Serán una piedra en el zapato para cualquiera.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

El gran fracaso

Aunque tuvo los arrestos para salir del pantano de la tabla general, la realidad es que el Guadalajara se confirmó como el gran fracaso. Si bien no era sencillo repetir como campeón, sí le faltó al Rebaño defender de manera más digna el título que le había costado ganar en 10 años. Los pretextos sobran y fueron cambiando conforme pasaba el tiempo. A fin de cuentas la realidad es clara: 18 puntos y lugar 13 de la tabla.

No pasó nada

Keisuke Honda fue la contratación bomba del verano en el futbol mexicano. Capitán de la Selección japonesa, ídolo en su país y con un historial envidiable a nivel internacional, Pachuca lo anunció con bombo y platillo y el futbol mexicano agradeció la llegada de un jugador de esa talla y con esos blasones. Pasadas las 17 jornadas del torneo, Honda jugó la mitad de los minutos y apenas hizo tres goles, todos para decorar marcadores.

Lindo gatito

Pumas es la otra decepción mayúscula del campeonato. Más allá de que Pachuca gastó mucho dinero y no llegó a la Liguilla, los Pumas volvieron a tener un torneo terrorífico donde desfilaron tres técnicos que no pudieron sacar a los felinos del fondo de la tabla. Con un plantel que debe ser renovado a la brevedad, los Pumas no pueden darse el lujo de volver a fallar, pues de lo contrario aparecerán el próximo año futbolístico hundidos en los cocientes.

EL VILLANO

Mucho ruido y pocas nueces

Grupo Pachuca se quedó a nada de ver la Liguilla por televisión. Los Tuzos llegaron eliminados a la última jornada del campeonato y el León pasó como séptimo lugar general y nadie le da muchas esperanzas ante Tigres. El fracaso será total si los Tuzos no logran el título de Copa o una buena actuación en el Mundial de Clubes, más porque quedó claro que el Grupo reparte de manera poco equitativa sus recursos entre Pachuca y León.

LA FIGURA

Por partida doble

11 goles convirtieron Mauro Boselli y Avilés Hurtado para consagrarse campeones de goleo del Apertura 2017. De nueva cuenta los mexicanos brillaron por su ausencia en este conteo, donde el mejor nacional fue un volante de contención, Víctor Guzmán, del Pachuca. Boselli consigue su tercer título de esta índole, mientras que Avilés, que no es un centro delantero, se corona por vez primera para confirmarse como una estrella de la Liga MX.

LA FRASE

Para la posteridad

“Nadie me quita de la cabeza que podemos ser aspirantes al título, pero necesitamos refuerzos”.

Enrique Meza, técnico de Puebla con los “Ojitos” cerrados