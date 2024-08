Carlos Sansores quiere darle alegrías a México

Consciente de que se quedó por debajo de las expectativas, pero tranquilo de haber mejorado su participación en Juegos Olímpicos, el taekwondoín Carlos Sansores habló a su llegada a México tras su participación en París 2024.

Sobre eso, el representante nacional dijo desconocer lo que viene para él en su carrera, pero fue claro al señalar que quiere darle una alegría a la afición mexicana.

"Respecto a las expectativas, claro (se quedó por debajo), yo iba con la mentalidad de llegar hasta la Final, sin embargo, dada la situación peleé con el campeón de la categoría, luego peleé el repechaje y pues todos vamos por esa medalla y me tocó perder".

"Inicialmente, pienso que escalé más que en Tokio. En aquella ocasión caí en la primera ronda y ahora pude pelear por el bronce, me quedé cerca de esa medalla y no pude traerla, pero siempre peleo con todo el cariño para mi gente, para México y para mi familia. Ahora será lo que Dios quiera, si me presta salud para seguir en el taekwondo, pues voy a seguir peleando hasta donde dé y seguirle dando alegrías a México", comentó.

En otro tenor, respecto a su peculiar entrada a los Juegos Olímpicos, misma en la que llamó la atención al aparecer con una máscara de luchador, Sansores reconoció que lo hizo para sentirse aún más mexicano.

"Finalmente, siempre he dicho que entre más patriota mejor. Me considero 100% mexicano y la idea surgió cuando nos dieron esa máscara entrando a la Villa Olímpica y bueno, pensé en salir con ella", finalizó.

Al ser el segundo mejor ranqueado de la división de los más de 80 kilogramos del taekwondo, Sansores era una esperanza de medalla de oro para México, no obstante, se quedó con las manos vacías por segunda ocasión en su carrera dentro de Juegos Olímpicos.

