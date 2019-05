Carlos Salcedo y las verdades sobre Chivas

En el marco de la presentación de su fundación, Carlos Salcedo, reciente campeón del futbol mexicano con Tigres, lamentó que el Guadalajara esté con problemas de cociente, y espera que los jugadores que lleguen al equipo se pongan de inmediato la camiseta para defender la categoría como él lo hizo en su momento.

''Dolorosa porque al final creo que un equipo como el Guadalajara no merece estar ahí, es una realidad que les va tocar pelear por no descender, eso es un hecho concreto. Los jugadores que estén ahí, a mí me tocó estar, si bien te puedo ser sincero fueron seis meses que me ayudaron bastante en mi carrera porque venía de muy joven a pelear''.

''Guadalajara estaba abajo de U de G y fue un semestre de mucha intensidad por lo que representa Chivas a nivel nacional y en el mundo, los jugadores lo tienen que tomar como algo serio, algo que ya es un hecho, que no dejen escapar puntos en el torneo que afecten en el siguiente porque sin duda es algo que dolería bastante. En lo personal me dolería si llegara haber un descenso del Guadalajara pero confío que la directiva está haciendo grandes cosas para impedir eso y sé que es cuestión de tiempo''.

El actual campeón se enteró que Jair Pereira está transferible, que no entra más en los planes del técnico Tomas Boy y lamentó que a un jugador que le dio tanto al equipo, que fue campeón varias ocasiones, no se le dé un trato mejor. ''De lo de Jair es triste, porque lo mismo paso con Omar, creo que no se le despidió de la manera que se le tenía que despedir, esto pasa en el futbol, muchas veces se critica mucho al jugador, pero es una realidad que muchas veces cuando a un equipo no le sirves, de buenas a primeras no tiene ese tacto para tratarte, para decirte o llegar a un acuerdo y eso es algo que duele verlo y más en el Guadalajara por todo lo que hizo Jair''.

Consideró Salcedo que Pereira debió salir de otra manera, con un mejor trato por ''la experiencia que ha tenido ahí, será una baja que le va doler porque él ya sabe lo que es jugar un descenso y ojalá Dios quiera, que la gente que venga esté consciente que es más difícil pelear un descenso que pelea un campeonato por todo lo que se vive alrededor''.

El jugador señaló que siempre quiso regresar al Rebaño pero que no se dieron las circunstancias pues Chivas lo quería prestado, sin embargo Tigres no titubeó y fue por él, así que ahí prácticamente todo quedó de lado al no tener posibilidades económicas para adquirirlo.

''Siempre ese fue mi deseo y al final te lo describo con eso, mi deseo puede ser una cosa y mi deseo no depende de mí. Si fuera por mí la decisión, estaría jugando para el Guadalajara. No se puede porque hay 20 factores al rededor, desde que la directiva alcance un acuerdo con el equipo que estaba y al final agradecido porque hable bastante con 'Tuca' Ferreti, me insistió lo mucho que quería que viniera a Tigres''.

Pero no solamente fue la comunicación del entrenador, también se debe a que la dirigencia estuvo insistiendo en todos los aspectos, lo cual terminó por convencerlo y más porque sería el equipo del norte, dueño de sus derechos federativos.

''Miguel Ángel Garza hablaba dos veces al día por un periodo de 15 días. Son cosas que como jugador te hacen sentir querido, que el equipo hace lo posible por hacerse de tus servicios. Si bien había hablado con Higuera y Varela, desafortunadamente no sé si no vivía el Guadalajara la mejor etapa (económica) porque tenían que comprarme y ellos buscaban un préstamo que mi equipo se había negado aceptar. Era la única manera de regresar y así fue como paso todo. Siempre les he agradecido a Higuera, que trató de hacer lo que estaba en sus manos por traerme al Guadalajara, no se pudo, así es el futbol pero sé que algún día volveré a Chivas''.

OF