Carlos Ortiz, complacido de participar en el Akron Experience

La cuarta edición del Torneo de Golf Akron Experience fue todo un éxito, pues además de que el nivel de los competidores permitió que se consiguieran dos hole in one, la competencia estuvo de manteles largos por contar con el golfista jalisciense Carlos Ortiz.

Fue en punto de las 8:30 horas de este lunes cuando se dio el escopetazo inicial dentro del Club De Golf Las Lomas, lugar donde Ortiz, quien ha representado a México en diversas ocasiones dentro de torneos de la PGA, se mostró complacido de colaborar a una buena causa.

Es un honor poder hacer parte de la familia @AkronCom . Hoy tuve la oportunidad de estar en el torneo de #Akronexperience en el club las Lomas y compartir con todos sus asistentes. Muchas gracias Akron por el apoyo incondicional! #Akronembajadores pic.twitter.com/xy4vNi8n6T — Carlos Ortiz (@carlosortizGolf) December 16, 2019

"Muy divertido, de verdad que la gente se la pasó muy bien y sobre todo ahorita que acaban de meter un hole in one, eso le está dando un extra a todo el torneo y sobre todo al grupo que lo metió".

"Sin duda eso es por lo que la gente viene, sobre todo por los grandes premios que se dan y por la buena causa, ya nos tocó el segundo (hole in one). Ha sido un torneo único, no recuerdo la última vez que se hayan hecho dos hole in one seguidos. Ha sido divertido y para una buena causa", compartió el golfista.

En cuanto a los ganadores de este torneo realizado bajo la modalidad de a Go-Go, el equipo ganador fue el conformado por Miguel Lazalde, Román Garza, Eduardo Cantú y Óscar Said Moreno, quienes firmaron una tarjeta de 53 golpes y ganaron el desempate en el hoyo 16.

Quienes sorprendieron con los hole in one fueron Joaquín Riva y Kenji Murajama, pero sólo el primero de estos hole in one fue premiado con un automóvil marca Maserati Levante modelo 2019.

Esta cuarta edición del Torneo de Gol Akron Experience tiene causas altruistas, ya que entre sus objetivos principales figura el apoyar a personas con problemas renales.

