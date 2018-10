Cardozo ve merecido el llamado de jugadores de Chivas

La regularidad que han tenido varios jugadores del Guadalajara, les ha dado ahora una recompensa, ser llamados a la Selección nacional, lo cual consideró el técnico rojiblanco José Saturnino Cardozo, es bien merecida.

"Todos los jugadores que están en el plantel están bastante bien, en su rendimiento. Individualmente están pasando por un gran momento", dijo de entrada el estratega, emocionado porque también se refleja el trabajo del cuerpo técnico.

"'Conejito' está pasando por un gran momento, Van Rankin también, arrancó muy bien el torneo y ha madurado bastante. Nos da tranquilidad, cuando atacamos se proyecta muy bien y me parece que están en buen momento, al igual que Gudiño. El arquero está agarrando confianza, es un jugador joven y no estamos acostumbrados a ver a alguien tan joven con esa responsabilidad, porque están cubiertos por extranjeros. A su corta edad, llama mucho la atención por el físico que tiene y hay más que están levantando su nivel".

Confía el entrenador que el llamado a Gudiño no le afectará en su persona porque tiene equilibrio, no perderá humildad ni la sencillez, porque dijo "para eso trabajan, para ser llamados a la Selección y no lo entendería. Es maduro, sabe lo que quiere y trabajó mucho para eso".

JM