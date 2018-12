Cardozo se compromete a ser protagonista con Chivas

Con la ausencia de José Luis Higuera, el director deportivo de Chivas Mariano Varela acompañado del técnico José Saturnino Cardozo, aseguraron que el equipo ha quedado conformado para poder pelear lo más alto del campeonato Clausura 2019.

Hiram Mier, Ronaldo Cisneros, Dieter Villalpando, Jesús Molina, Luis Madrigal, Tony Alfaro, Alexis Vega, Carlos Villanueva y Alejandro Mayorga, recibieron el voto de confianza del técnico Cardozo, quien al mismo tiempo los comprometió a ocupar los primeros puestos del campeonato.

El pastor fue mesurado en sus palabras, jamás salió mencionar que irán por el título, sí por la calificación, pero puntualmente no mencionó que irían por el campeonato, pues prefiere ir despacio y también sabe que si las cosas no marchan en el arranque, todo el proyecto que armaron con tanto tiempo puede caerse en cualquier momento.

“Quiero agradecer al señor Jorge Vergara, a Amaury Vergara, a José Luis Higuera, Mariano, porque hemos trabajado juntos, buscando fortalecer el plantel, ser más competitivos en la próxima temporada y estamos felices porque aterrizamos a los jugadores que están sentados acá y no dudo que vendrán a aportar cosas importantes al proyecto. (Estoy) contento, ilusionado y no tenemos ninguna duda que el equipo, será protagonista del próximo torneo”.

Luis Madrigal es uno de los elementos que tendrá muchos reflectores sobre él, porque estará peleando con varios delanteros para ser el hombre gol y aceptó el reto, porque sabe que si la rompe en el Guadalajara, su carrera puede dar un brinco importante por lo que proyecta el Rebaño.

“La verdad que me siento muy contento, muy agradecido de estar acá. Me siento agradecido con la directiva, con el cuerpo técnico, sé lo que representa llevar este escudo y pondré lo mejor de mí, para que salgan los resultados favorables”.

"Estamos felices porque aterrizamos a los jugadores que están sentados acá", dijo Cardozo.

Alexis Vega dijo que no le espanta la responsabilidad de que lo etiqueten como el jugador gol del equipo, sabe que para eso lo trajeron y si en algún momento, tiene a un compañero mejor ubicado, no dudará en cederle el esférico para que marque, porque al final de cuentas lo único valioso es el logro en conjunto y no el personal.

“Estoy muy agradecido con la directiva, el cuerpo técnico por darme esa confianza. Sé a la institución que llegué, se necesita mucho compromiso, mucha entrega y de mi parte sudaré la camiseta a muerte. Defenderé estos colores que sé, los tenemos que poner en alto”.

Por su parte, Luis Molina señaló que su pasado americanista no influye en lo más mínimo en su llegada a Chivas, porque es un profesional, así que dará todo por los colores rojiblancos y de ahora en adelante, se debe a la afición rojiblanca, de la cual espera el apoyo para caminar todos juntos.

“Primero que nada buenas tardes. Reitero mi compromiso. Tomé el reto de venir a este gran club, es porque me siento capacitado, lo analicé, lo pensé, sentí que era una gran oportunidad para mi carrera como profesional y como tal, me entrego en mis servicios. Estoy muy contento de haber tomado esta oportunidad”.

RR