Cardozo no entiende qué pretende la Selección Paraguaya

A José Saturnino Cardozo se le notó triste por el desempeño que tuvo la selección de Paraguay, luego de la derrota ante México 4-2, porque el ahora técnico de Chivas, precisó que no sabe qué rumbo tiene el combinado de su país y deben trabajar mucho para mejorar, porque así no llegarán a ningún lado.

“La selección mexicana jugó muy bien, Paraguay no me gustó para nada porque no sé qué pretendemos. Vi un Paraguay tibio, inclusive me atrevo a decir que se pareció a la Selección paraguaya”.

"Vi un Paraguay tibio, inclusive me atrevo a decir que se pareció a la Selección paraguaya; lo que no me gustó fue que no vi la garra”.

Le dejó muchas dudas la poca personalidad que mostró el combinado paraguayo a Cardozo, porque en actitud hasta los vio dispersos, mal en otros rubros, indicios que hacen que el pastor piense que son daños colaterales del proceso fallido con Juan Carlos Osorio.

“Seguro (fue el proceso de Osorio), porque fueron seis meses de tiempo, fue una irresponsabilidad. Normalmente los jugadores de Paraguay con más carácter, con más personalidad, decisión en el campo de juego, peleamos un poco más. Creo que se entregaron muy fácilmente, cometieron errores. Tampoco el funcionamiento, lo que no me gustó fue que no vi la garra”.

Cardozo espera que se trabaje bien de cara a la Copa América, la cual considera será una prueba real, en competición oficial, para saber a dónde van futbolísticamente los guaraníes.

RR