“Canelo” despide el año frente a Callum Smith

El jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez intentará esta noche en San Antonio, Texas, imponer sus habilidades y fortaleza para contrarrestar la ventaja de estatura del británico Callum Smith, en una pelea en la que estarán en juego sus tres cinturones de los Supermedianos.

Esta será la primera y única pelea del “Canelo” en 2020, en la que intentará quitarle el invicto al europeo (27-0 y 19 KOs).

“Hablar ahora no tiene caso, cuando suena la campana se ve la realidad y salgo a ganar por cualquier vía, si hay nocaut que se aproveche o si no, igual tengo la experiencia para ganar en los 12 rounds. Ganar por nocaut es espectacular y siempre queremos tomar esa puerta”, señaló Álvarez.

Por su parte, el británico intentará demostrar que el tamaño sí importa cuando también defienda su corona de peso Supermediano de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo).

El invicto Smith está confiado en vencer a Álvarez (53-1-2 y 36 KOs), considerado por muchos el mejor pugilista libra por libra en la actualidad.

Álvarez, quien no ha peleado desde que venció en 11 asaltos al peso Semipesado ruso Sergey Kovalev en noviembre de 2019, sale como favorito para este combate.

La diferencia de estatura del inglés (1.91 metros) es evidente, pues la superestrella mexicana de 30 años mide sólo 1.75 metros. Además el británico es un peleador más natural en las 168 libras, mientras que el jalisciense está más cómodo en las 160.

“Sabía que era bajo, pero fue agradable verlo físicamente de cerca por primera vez”, dijo Smith sobre su cara a cara con Álvarez.

“Siempre he dicho que la mejor versión de mí puede vencer a cualquiera en el mundo, y mientras la mejor versión de mí pase a través de esas cuerdas, puedo usar mis fortalezas para quitarle las suyas”.

Pero el “Canelo” no se inmuta por la diferencia de tamaño y confía en lograr una victoria más.

“Sí, Smith tiene esa ventaja obviamente, pero soy un boxeador con experiencia, así que no me preocupa. He luchado contra personas más altas, personas más bajas, por lo que realmente no me preocupa”, comentó.

Se espera que Smith pelee desde larga distancia, usando su ventaja de alcance para eliminar a Álvarez.

La pregunta es si Smith será capaz de mantener a raya el jalisciense mientras los niveles de energía van cayendo en los últimos asaltos.

“Canelo” tiene garantizados 20 millones de dólares por la función de hoy. EFE/Matchroom

Una jugosa bolsa de por medio para el jalisciense

Basta que Saúl Álvarez se despoje del cubrebocas que porta para que aparezca la sonrisa que le genera saber que hoy volverá al cuadrilátero, después de 13 turbulentos meses marcados por la pandemia de COVID-19 y las disputas con las empresas en las que había confiado para manejar su carrera.

Aquel contrato que le garantizaba 365 millones de dólares —a cambio de 11 peleas, en un lapso de cinco años-— es historia, pero eso no quiere decir que el chico de la cabellera bermellón deje de facturar grandes cantidades cada que pelea.

Hoy por la noche, en el Alamodome, se medirá con el inglés Callum Smith. En disputa estarán los cinturones Supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), combate por el que ya tiene garantizados 20 millones de billetes verdes, cifra que puede aumentar considerablemente gracias a las ventas del Pago por Evento.

DAZN, empresa a la que demandó por incumplimiento de contrato, llegó a un acuerdo con la promotora Matchroom, encargada de organizar este pleito, para generar la señal. Podrá verse en cerca de 200 países, a cambio de 70 dólares. La expectativa es que sea adquirida en un millón de hogares, lo que generaría otros 70 millones de dólares, de los que el “Canelo” podría llevarse cerca de la mitad.

México es la única nación en la que se verá por televisión abierta, ya que Saúl es el dueño de sus derechos de imagen para el territorio nacional.

HOY EN TV

Saúl Álvarez vs. Callum Smith

21:00 horas / Azteca 7