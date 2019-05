''Canelo'' Álvarez va por un triunfo más para hacer historia

Saúl ''Canelo'' Álvarez quiere lograr lo que nadie en la historia del boxeo mexicano y para ello requiere dos victorias, la primera que buscará este sábado cuando enfrente al estadounidense Daniel Jacobs en la T-Mobile Arena.

Más de 20 mil espectadores serán testigos del duelo unificatorio en el que ''Canelo'' expondrá sus cetros de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y Jacobs el de la Federación Internacional (FIB), además de disputarse el ''Cinturón maya''.

En caso de salir vencedor, el mexicano tendría tres títulos de las 160 libras y solo le faltaría el de la OMB para concretar su próximo gran objetivo, que es unificar los cuatro cetros de una división, lo que nunca ha hecho un pugilista mexicano.

Pero no será nada sencillo ante el llamado ''Hombre milagro'', quien en 2011 sobrevivió al cáncer y ahora se presenta como uno de los rivales más complicados en la trayectoria del tapatío, listo para exigir el nombramiento del mejor peso mediano de la actualidad.

Las cualidades de Jacobs son diversas y van desde pelear con ambas guardias, su fuerza, velocidad, además de ser más alto que el mexicano, pero en el equipo del ''Canelo'' están conscientes de todo y confiados en la preparación que se hizo.

Fueron 182 rounds de sparring para llegar en las mejores condiciones a esta pelea, además de tener la plena confianza, ''soy un pelador que se sabe adaptar a todo, puedo pelear de diferente manera, el sábado haré mi pelea, adaptarme a su estilo y ganando round por round''.

Sin miedo a nada en el deporte de los puños, lo único que motiva a ''Canelo'' es dejar un legado en el boxeo y hacer historia, lo que busca con la experiencia suficiente luego de 54 peleas (51-1-2, 35 KOs) y rumbo a la primera defensa de sus cetros mundiales.

''Voy a boxear si quiero boxear, fajarme si quiero fajarme, soy un boxeador que puede hacer cualquier cosa arriba del ring, eso me lo ha dado la experiencia, Eddy y ‘Chepo’ Reynoso me han enseñado a hacer las cosas, eso me la confianza de que puedo hacer cualquier cosa'', aseguró.

Aunque en semanas previas Jacobs había manifestado que una de sus ventajas sería la mentalidad, pues él ya venció a la muerte tras superar el cáncer, ''Canelo'' lo respeta, pero aseveró que sobre el ring se verá la realidad.

''Él tiene una mentalidad fuerte para sobrevivir a lo que le pasó, pero esto es boxeo, es otra cosa, yo tengo mi mentalidad fuerte también y el sábado se verá arriba. Amo lo que hago y por eso estoy aquí, no vengo a pelear por pelear, vengo a ganar'', indicó.

''Canelo'' llega a esta pelea luego de vencer en el desempate a Gennady Golovkin para agenciarse los títulos CMB y AMB, y de doblegar a Rocky Fielding para capturar el supermediano de la AMB. Va por el octavo cetro de su carrera.

Jacobs (35-2, 29 KOs), en tanto, se presenta con tres triunfos consecutivos, el último ante el ucraniano Sergiy Derevyanchenko para ganar el cetro de la FIB; en caso de salir con la victoria, logrará su cuarto título mundial.

Además de los dos títulos del ''Canelo'' y el de Jacobs, también estará en juego el ''Cinturón maya'' del CMB, una joya que ha instituido el organismo verde y oro para las peleas más importantes del 5 de mayo y 16 de septiembre.

Además de marcar las 160 libras en la ceremonia de pesaje del viernes, ambos pugilistas volverán a subir a la báscula el sábado por la mañana y no deberán pasar de las 170 libras, pues en caso de incumplir deberán pagar una multa de un millón de dólares por cada una que se pasen.

