Canelo Álvarez pone esta condición para pelear en Arabia Saudita

Saúl "Canelo" Álvarez, el aclamado boxeador mexicano considerado uno de los mejores libra por libra del mundo, ya tiene rival confirmado para su próxima pelea en el mes de mayo: su compatriota Jaime Munguia. Sin embargo, más allá de su próximo enfrentamiento, el "Canelo" ha generado controversia debido a sus declaraciones sobre la posibilidad de pelear en diferentes países, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes e incluso Inglaterra.

Durante una entrevista exclusiva para el programa "En Caliente" de TV Azteca, el campeón originario de Jalisco expresó su interés por llevar sus combates a escenarios internacionales. "Me encantaría ir a pelear a Abu Dhabi, Dubai, Arabia Saudita. Me encantaría el Madison de nuevo, la Esfera de Las Vegas, claro que el Estadio de los Cowboys me encantaría volver, fue una experiencia muy bonita. Pelear en el Azteca, pues por qué no, pero es muy complicado hacer una pelea de esa magnitud, pero siempre existe la posibilidad”, señaló "Canelo".

No obstante, el pugilista también estableció condiciones claras para aceptar pelear en el extranjero. “Sobre pelear en Asia, Europa, Medio Oriente… Solo si me pagan el doble de lo que me pagan ahorita, sí lo haría ir a pelear en esos lados. Reitero, no es que ande necesitado, pero si iré a pelear a otro lugar, que me paguen el doble y yo tengo que ver por mi patrimonio", enfatizó.

¿Cuándo es la próxima pelea de "Canelo"?

La próxima pelea de Saúl "Canelo" Álvarez está programada para el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. En esta ocasión, el enfrentamiento será contra el joven boxeador de Tijuana, Jaime Munguia.