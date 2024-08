Canelo Álvarez, la inspiración del medallista olímpico Marco Verde

Marco Verde todavía no considera cuál es el siguiente paso para su carrera como pugilista, sin embargo, su buen desempeño podría abrirle las puertas al ring del box profesional y seguir los pasos del Canelo Álvarez.

Hace unas semanas, México recibió con los brazos abiertos a Marco Verde tras ganar la medalla de plata de boxeo en Los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, el público sugiere que el box profesional sería una mejor oportunidad que el deporte amateur.

¿Cuál es el siguiente objetivo de Marco Verde?

De momento, las declaraciones que Marco Verde ha dirigido a los medios de comunicación demuestran que el deportista espera tomarse las cosas con calma y disfrutar de su medalla.

Su paso del boxeo amateur al profesional está bloqueado por un obstáculo en el camino: sus estudios superiores.

El sinaloense ha revelado que a corto plazo espera poder concluir su Licenciatura en Nutriología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin embargo, no ha descartado su incursión en el box profesional en el futuro.

“A corto tiempo lo que veo es disfrutando la medalla olímpica, solamente eso y seguir estudiando, ahí me van a ver en la Universidad y nada más eso, es lo que veo a corto plazo y ya si te digo a seis meses puede que ya se asome si me voy al profesionalismo o sigo en el amateur”.

El talento de Marco no había pasado desapercibido por los promotores del deporte, pues ya había recibido ofertas para unirse al profesionalismo antes de la lucha que le valió colgarse la presea de plata.

Sin embargo, se negó debido a que en ese momento su objetivo estaba puesto en los Olímpicos de París 2024, sin importar que no recibiría una remuneración. Aunque en el futuro, bien podría decantarse por ganar en dólares y no en pesos.

“No he visto contratos, tal vez por eso es que tanto tiempo he rechazado la posibilidad de irme como profesional, no quise escuchar cantidades. También por eso me enfoqué tanto en el amateur, que no tuve esa tentación, pero ahorita ya puedo ver contratos, tengo que pensarlo bien”.

¿Marco Verde seguirá los pasos del Canelo?

En algún momento, Marco tuvo la oportunidad de decantarse entre dos disciplinas deportivas: el beisbol y el boxeo. Su decisión final estuvo determinada por la dinámica de cada deporte. En el caso del beisbol, la competencia es por equipos y hay una dependencia en el desempeño de otros integrantes. Por el contrario, el box es un deporte individual en el que cada pugilista puede determinar su camino.

En el mundo del box profesional, el Canelo Álvarez ha sido una figura de admiración para Marco Verde.

“Admiro al ‘Canelo’, más que nada por lo que está haciendo. Lo admiro muchísimo porque ha cuidado bien todo, su carrera, su dinero, sus relaciones, ese es el tipo de persona que admiro bastante, para mí es un ejemplo grande como persona, como boxeador".

Ahora que se le presenta la oportunidad de seguir los pasos de Santos Saúl Álvarez Barragán, Verde no duda en continuar sus estudios, pues sabe que una carrera en el deporte no es tan duradera:

“ Pero, en este momento, no tengo en mente otra cosa que no sea terminar mi licenciatura, sé que el profesionalismo es una carrera que deja muchísimo dinero , siempre me dicen ‘vete ya al profesionalismo para qué estudias’ pero el deporte se acaba de un día para otro, eso lo tengo claro y hoy estaré estudiando y más tarde ya veré qué pasa”, concluyó.

MB

