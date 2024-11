'Canelo' Álvarez da tajante respuesta a Jake Paul tras ser retado a un combate

Jake Paul se encuentra motivado tras su victoria por decisión unánime sobre Mike Tyson el pasado 15 de noviembre. El influencer y boxeador ha insistido en imaginar un posible enfrentamiento con Saúl "Canelo" Álvarez en diversas declaraciones que dio antes y después de su combate contra "Iron Mike".

Cuando le preguntaron si estaba preparado para enfrentarse al considerado mejor libra por libra, Paul no dudó en lanzar un mensaje al respecto:

“¿Qué sigue? Canelo. Él me necesita. Este momento demuestra que soy la cara del boxeo, la atracción más grande. Yo contra Canelo en 200 libras por el campeonato mundial de peso crucero es la pelea más grande, posiblemente incluso más grande que yo contra Tyson”, mencionó tras la pelea.

El estadounidense ya obtuvo una respuesta del mexicano, quien de manera contundente dejó claro que, por ahora, no tiene interés en enfrentarse a él.

“Es bueno que Netflix esté involucrado, pero no en ese tipo de peleas. Creo que es más espectáculo que una pelea. Eso es lo que pienso. No me interesa”, dijo "Canelo" para TMZ.

Álvarez también criticó a la plataforma de streaming, señalando que no debería involucrarse en proyectos que dañan al boxeo con contenido de baja calidad.

Con estas declaraciones, "Canelo" dejó claro que, por ahora, no contempla un combate contra Jake Paul o cualquier otro influencer que incursione en el boxeo.

SV