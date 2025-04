Canelo Álvarez confirmó cuándo quiere colgar los guantes

En medio de la espera de la próxima aparición de Saúl Canelo Álvarez en el ring el sábado 3 de mayo, cuando se enfrente a Willian Scull en Arabia Saudita, el pugilista mexicano reveló el momento en el que piensa retirarse del mundo del deporte.

¿Cuándo se retira el Canelo del box?

En una entrevista reciente para el medio especializado The Ring, el Canelo compartió algunas reflexiones sobre su carrera, subrayando el camino que ha recorrido y lo mucho que su técnica ha cambiado con el pasar de los años.

Álvarez realizó una comparativa de su yo actual y el de sus inicios, destacando que podría derrotarse a sí mismo si se enfrentara a su versión de 26 o 27 años, tiempos en los que derrotaba a quien se le cruzara enfrente, causando gran sorpresa en el público.

Así, el pugilista confesó que en la actualidad se siente conforme con su trabajo, calificando esta etapa como su mejor momento, sin embargo, subrayó que se encuentra casi al final del camino.

“Siento que estoy en mi mejor momento. Si me enfrentaras al Canelo de 28, 27 o 26 años, lo vencería. Me siento excelente. Voy a hacer estas cuatro peleas y luego veremos qué pasa. Siempre he dicho que los 37 sería la edad ideal para retirarme, pero aún no lo sé”.

Cabe señalar que Canelo tiene 34 años de edad y cumplirá los 35 en julio, por ello, de retirarse al momento que tiene estimado, se despediría del ring en el 2027.

Pese a esto, el Canelo todavía tiene varios compromisos en su agenda. El primero de ellos es encarar a Scull y, en caso de ganar y convertirse en el campeón indiscutido de peso supermediano, quedará todo listo para enfrentar a Terence Crawford en septiembre. En adición, para el 2026 se especula una posible revancha con Dmitry Bivol.

Lee también: Estos son los vehículos que NO deben realizar la verificación vehicular

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB