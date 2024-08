Canelo Álvarez confesó por qué pide más dinero para pelear con David Benavidez

Durante un largo tiempo se ha esperado que la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavidez pueda llevarse a cabo, sin embargo, el boxeador tapatío se ha negado en más de una ocasión a subirse al encordado para enfrentar al “Bandera Roja”.

Tras ser cuestionado acerca de una posible pelea ante Benavidez, “Canelo” declaró que solamente enfrentaría al mexicoamericano si se le ofrece una cantidad de dinero bastante alta, exactamente 200 millones de dólares.

Ante eso, el mexicano mencionó sus razones por las que pide esa cantidad, declarando que ahora él está en posición de exigir lo que desea para sus peleas.

“Si alguien pone el dinero, yo peleo (con Benavidez), pero no peleo por menos de 200 millones de dólares. Lo merezco. Siempre me han pedido que pelee con alguien: Golovkin, Trout, Mayweather, Cotto, Callum Smith, Erislandy Lara, Billy Joe Saunders, Caleb Plant, y peleé con todos. Y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Me lo merezco. Y yo estoy dispuesto a pelear con todos. Pero ahora, en la posición en la que estoy, yo soy el que exijo”, mencionó el pugilista tapatío a Sway's Universe.

Además, también mencionó que Benavidez “es un riesgo, pero no me importa eso, si la oferta es la correcta, yo le puedo ganar mañana”.

En este sentido, también tocó el tema sobre una posible pelea ante Terence Crawford, pues reveló que aceptaría pelear contra el estadounidense por menos cantidad de dinero, al considerarlo como “dinero fácil”.

“Contra Crawford, podría aceptar un poco menos, 150 millones. Me gusta cómo pelea, es un gran peleador. Si está dispuesto a pagar lo que pido, yo estoy dispuesto. No me lo tomen a mal, Crawford es un gran peleador, pero para mí, en mi división de peso, es una pelea fácil para mí. Es dinero fácil”, sentenció.

